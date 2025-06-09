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Украина и Россия начали новый обмен военнопленными

На этом фото, предоставленном пресс-службой президента Украины, украинские солдаты реагируют после возвращения из плена во время обмена между Россией и Украиной
На этом фото, предоставленном пресс-службой президента Украины, украинские солдаты реагируют после возвращения из плена во время обмена между Россией и Украиной Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Украина и Россия начали новый обмен военнопленными, следуя договоренности, достигнутой в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в минувший понедельник. Киев и Москва договорились, что в обмене будут участвовать молодые солдаты в возрасте до 25 лет и тяжелобольные.

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Украина и Россия начали новый обмен военнопленными в соответствии с соглашением, достигнутым в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в минувший понедельник.

"Украинцы возвращаются домой из российского плена", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня начался обмен, который будет продолжаться в несколько этапов в течение ближайших дней. Среди тех, кого возвращают сейчас, - раненые и тяжелораненые пленные - а также те, кому ещё не исполнилось 25 лет", - добавил Зеленский.

Министерство обороны России подтвердило возвращение первой группы российских военнопленных, не сообщив подробностей об обмене солдатами.

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил, что в первую группу освобожденных пленных вошли военнослужащие ВМС, сухопутных войск, ВВС, национальной гвардии, пограничной службы, территориальной обороны и службы спецтранспорта.

Среди тех, кого вернули в понедельник, - защитники Мариуполя, которые провели в российском плену более трёх лет.

"Большинство из возвращенных были захвачены в плен в первые дни полномасштабного вторжения России в 2022 году", - заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Мы тепло приветствуем всех, кто теперь может дышать воздухом своей родины после долгих лет плена, - добавил Лубинец. - Наша команда разделяет радость семей, получивших этот драгоценный и долгожданный звонок".

Киев не стал раскрывать общее число военнопленных, возвращённых в понедельник, сославшись на соображения безопасности.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что Украина хотела вернуть домой 500 пленных в рамках обмена в субботу и воскресенье, но он в итоге не состоялся.

На этом фото, предоставленном пресс-службой президента Украины - украинские солдаты после возвращения из российского плена.
На этом фото, предоставленном пресс-службой президента Украины - украинские солдаты после возвращения из российского плена.AP/Ukrainian Presidential Press Office

Возвращение тел погибших солдат

Киев и Москва договорились, что в обмене будут участвовать молодые солдаты в возрасте до 25 лет, тяжелораненые и тяжелобольные. Стороны также договорились об обмене телами погибших военнослужащих.

В воскресенье Россия обвинила Украину в отсрочке обмена и несоблюдении соглашения.

Москва заявила, что поезда с телами украинских солдат должны были отправиться к украинской границе, и обвинила Киев в том, что он "не забирает их".

Российский генерал-лейтенант Александр Зорин заявил государственному информационному агентству ТАСС, что передача "более 6 000 тел (украинских)" была согласована на переговорах в Турции.

Киев категорически отверг эти обвинения. Кирилл Буданов, глава украинской оборонной разведки, заявил, что Украина строго придерживается договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

Буданов заявил, что начало "мероприятий по репатриации" запланировано на следующую неделю, о чем, по его словам, российская сторона проинформировала его несколько дней назад.

В своем воскресном выступлении Зеленский обвинил Россию в "грязной политической и информационной игре" в отношении согласованного обмена военнопленными.

Киев утверждает, что с марта в ходе серии обменов вернул более 5 000 военнопленных.

Украина продолжает предлагать России обмен "всех на всех" - предложение, которое Москва до сих пор отвергала.

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