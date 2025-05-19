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Франция вышлет особо опасных преступников в джунгли

Вид на лес, вырубленный ручьем Комбу, недалеко от города Белем, 6 августа 2023 года
Вид на лес, вырубленный ручьем Комбу, недалеко от города Белем, 6 августа 2023 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
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Франция построит в джунглях Амазонии тюрьму строгого режима для содержания наркобаронов и террористов.

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Самых опасных престпуников, наркобаронв и радкилаьных исламистов Франция планирует содержать в джунглях Французской Гвианы. Об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в ходе визита в эту заморскую территорию.

Он уточнил, что цель проекта - "вывести из строя самых опасных наркоторговцев". министр сообщил, что тюрьма может открыться уже в 2028 году, она будет расположена вдали от дорог, в местечке Сен-Лоран-дю-Марони, где некогда располагалась крупная исправительная колония, ныне закрытая.

Министр юстиции Франции ставит целью борьбу с наркобаронами.
Министр юстиции Франции ставит целью борьбу с наркобаронами.AP Photo

События вокруг нее легли в основу книги "Мотылек" Анри Шарьера, по которой позднее сняли голливудский фильм с Дастином Хоффманом и Стивом Маккуином в главных ролях.

В соответствии с планами министра, это будет третья французская тюрьма строгого режима после Ванден-ле-Вьей в регионе Кале и Конде-сюр-Сарт в Нормандии. Дарманин сделал борьбу с наркоторговлей одним из своих главных приоритетов, пообещав в самое ближайшее время изолировать 100 крупнейших наркоторговцев страны от их преступных сетей. Он заявил, что считает "недопустимым то, что обычные тюрьмы больше не являются препятствием для большинства наркоторговцев", которые и оттуда могут "продолжать торговлю, убивать или угрожать судьям, тюремным служащим, журналистам или адвокатам".

Проект министра юстиции вызвал неоднозначную реакцию: депутаты от заморских территорий выступили против строительства тюрьмы во Французской Гвиане из соображений безопасности местных жителей, призвав потратить бюджет на строительство исправительного учреждения - 400 миллионов евро - на развитие медицины в регионе.

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