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Министр обороны ФРГ: Путин просто тянет время, необходимо ужесточать санкции

Министр обороны Германии Борис Писториус общается с представителями СМИ, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в здание Европейского совета в Брюсселе, 2025 мая.
Министр обороны Германии Борис Писториус общается с представителями СМИ, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в здание Европейского совета в Брюсселе, 2025 мая. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Европе необходимо усилить давление на Россию путем введения более целенаправленных санкций, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отметив, что Путин просто тянет время и не заинтересован в прекращении огня.

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Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник обвинил Россию в том, что она просто тянет время в переговорном процессе по Украине и заинтересована в прекращении огня.

Писториус заявил журналистам в Брюсселе, что президент РФ Владимир Путин "говорит о прекращении огня только на своих условиях", которые включают блокирование вступления Украины в НАТО и уход Киева с оккупированных территорий.

"Путин явно тянет время, и, к сожалению, мы должны сказать, что он не очень заинтересован в мире", - сказал министр обороны ФРГ.

"Это моя оценка. Никаких сроков не существует", - добавил Писториус о продолжающихся переговорах о прекращении огня, в ходе которых Кремль неоднократно отказывался согласиться на предложенное США 30-дневное соглашение о прекращении огня.

Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп после отдельно проведенных переговоров с лидерами двух стран. Пока неясно, когда и где могут состояться переговоры и кто в них будет участвовать. Путин сказал, что этот процесс займет время.

Писториус также отметил, что с момента начала переговоров Москва не раз наносила массированные удары по Украине, включая крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Киевскую, Днепропетровскую и Донецкую области в начале недели.

Германия поддержит Европейский союз в вопросе об ужесточении санкций против РФ, добавил Писториус.

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Кроме того, Писториус заявил о готовности повысить расходы Германии на оборону до 5% ВВП. Это значительное увеличение, о котором говорил Трамп, и огромный скачок по сравнению с текущим бюджетом страны, который составляет около 2%.

Германия не сможет достичь своих целей в НАТО с оборонным бюджетом в 3%, сказал Писториус.

"Речь не идет о том, чтобы достичь 5% за один год, - сказал Писториус. - План состоит в том, чтобы достичь этого за 5-7 лет, увеличивая оборонный бюджет на 0,2% в год".

"Самое главное - начать реально удовлетворять потребности НАТО", - добавил он.

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал призыв Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП по сравнению с действующим целевым показателем в 2%.

Канцлер Фридрих Мерц также пообещал укрепить обороноспособность Германии, пообещав превратить ослабленный бундесвер в сильнейшую армию Европы и использовать недавнее ослабление политики "долгового тормоза" для увеличения госрасходов на оборону.

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