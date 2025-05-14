В Германии и Швейцарии задержаны подозреваемые в подготовке диверсий по заданию Кремля

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Власти Германии заявляют о предотвращении российских диверсий.

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что федеральная прокуратура арестовала нескольких украинцев по подозрению в планировании терактов по заданию Москвы.

Операции проходили в Констанце, Кельне и Швейцарии. Арестованы трое граждан Украины.

В центре расследования - предполагаемые теракты с использованием бомб в посылках, которые должны были взорваться во время транспортировки.

Федеральная прокуратура обвиняет трех граждан Украины, Владислава Т., Даниила Б. и Евгения Б., в подготовке диверсий по заказу российских спецслужб.

По данным следствия, они договорились о совершении серьезных поджогов и взрывов в отношении третьих лиц. Двое из них находятся под стражей, третьему пока вручен лишь ордер на арест.

Согласно полученным ранее данным, подозреваемые уже приступили к испытаниям. Сообщается, что они оснащали посылки GPS-трекерами и отправляли их по адресам в Украине. Устройства были приобретены Евгением Б. в Швейцарии и переправлены Даниилу Б. в Констанц.

Оттуда они отправились в Кельн, после чего Владислав Т. в конце концов переправил их в Украину. Целью операции, как утверждается, был анализ транспортных маршрутов. Расследование все еще находится на ранней стадии, сообщает Der Spiegel.

Гибридная война и "одноразовые агенты"

Являются ли подозреваемые так называемыми "одноразовыми агентами"? Это еще один инструмент гибридной войны. Вместо того чтобы полагаться на профессиональных, высококвалифицированных агентов, российские спецслужбы вербуют отдельных людей для разовых диверсионных акций.

Завербованные таким образом люди получают простые приказы через приложения-мессенджеры, такие как Telegram или Viber, которые могут быть выполнены без какой-либо специальной подготовки, например, небольшие поджоги или расклеивание пропагандистских стикеров или листовок.

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В чем разница между традиционной и гибридной войной?

Ольга Данченкова, специалист по StratComm, соучредитель украинского коммуникационного агентства Calibrated, соучредитель НПО PR Army, объясняет Euronews, что гибридная война сочетает обычные военные операции с рядом невоенных тактик для достижения стратегических целей при обеспечении правдоподобного отрицания.

"Цель состоит в том, чтобы использовать уязвимые места противника в нескольких областях, создавая двусмысленность. Эти тактики включают кибератаки, дезинформационные кампании, экономическое принуждение (например, зависимость от нефти и газа), дипломатическое давление, использование миграции (см. пример Беларуси, организующей переправу мигрантов в соседние страны), коррупцию, вмешательство в выборы и использование прокси-сил.

Применение Россией гибридной войны очевидно в ее действиях против проукраинских организаций и избирательных процессов. Такие действия, как разрыв подводных кабелей, отключение сигналов GPS над Балтикой, полеты беспилотников над заводами и важнейшими объектами инфраструктуры, подрыв военных заводов в Германии, а также подкуп политиков и СМИ".

Игорь Соловей, руководитель украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, рассказал Euronews, что арсенал гибридной агрессии включает широкий спектр инструментов, в том числе дезинформацию.

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Он объясняет разницу между гибридной и традиционной войной на примере своей страны. Гибридная война характеризуется тем, что в этом виде агрессии большую роль играют информационные операции, так называемые операции под ложным флагом и использование других невоенных методов воздействия на противника.

"Вот пример: в 2022 году Россия взяла Мариуполь, используя традиционные методы ведения войны - артиллерию, бронетехнику, авиацию и пехоту. Это была классическая военная операция. Десятью годами ранее, в 2014 году, Россия захватила Донецк, используя гибридные методы ведения войны. В результате информационных и пропагандистских операций часть местного населения настроилась против центрального правительства", - объясняет он.

"Российские спецназовцы и наемники при поддержке местных коллаборационистов силой свергли законные власти города. В отличие от полномасштабного вторжения, Россия скрыла свою роль в событиях 2014 года, распространяя дезинформацию и ложные сведения", - добавляет Соловей.