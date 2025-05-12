Поставки Германией оружия в Украину отныне секретны: почему?

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Поставки немецкого оружия отныне будут секретными. Об этом заявил Фридрих Мерц в ходе первой поездки в Украину в качестве канцлера Германии. В минувшую субботу он, а также президент Франции и премьер-министры Польши и Великобританиии, встретились в Киеве с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить незыблемую поддержку усилий Украины в её противостоянии российской агрессии.

Европейские лидеры поставили России ультиматум: если президент Путин не согласится на 30-дневное прекращение огня с понедельника 12 мая, будут введены новые санкции. Пять глав государств и правительств обсудили такой сценарийи с президентом США, связавшись с ним из Киева по телефону.

Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц разговариваюит с Дональдом Трампом по телефону. Киев, 10 мая 2025 г. Mstyslav Chernov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Во время поездки немецкого канцлера журналист Springer Пол Ронцхаймер спросил Мерца, готов ли тот поставить Украине крылатые ракеты Taurus. В ответ Фридрих Мерц заявил, что больше не будет комментировать подобные вопросы.

Почему немецкая военная поддержка отныне должна быть секретной?

Специалисты называют такой подход "стратегической двусмысленностью". Секретность необходима, чтобы держать Россию в неведении относительно того, каким оружием Германия поддерживает Украину.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал новый подход федерального правительства и сказал Немецкому агентству печати (dpa), что "хороший шахматист думает на несколько ходов вперед", "но не рассказывает об этих ходах своему противнику", - сказал Макеев.

Он добавил, что уверен: Германия выполнит поставленную задачу, и что он по-прежнему входит в число посвящённых.

"Эротические отношения с оружием"

Министр обороны от СДПГ Борис Писториус также не против засекретить поставки оружия. По данным SZ, он заявил, что не знает "ни одной другой страны, в которой поставки отдельных систем вооружений обсуждались бы публично так часто, как в Германии". Он также задался вопросом, откуда взялась эта "эротическая связь с оружием".

В подкасте Пола Ронцхаймера бывший глава канцелярии Вольфганг Шмитт рассказал, что коалиционное правительство при бывшем канцлере от СДПГ Олафе Шольце также хотело сохранить поставки оружия в тайне.

Но это оказалось невозможным из-за общественных дебатов и критики в адрес Германии, когда министр обороны того периода Кристин Ламбрехт объявила, что Берлин поставит Украине 5 000 стальных касок.

После было принято решение опубликовать списки с подробным описанием оружия и систем вооружения, которые были поставлены Украине.

Стратегическая двусмысленность - или просто уклончивое маневрирование перед следующими дебатами ?

Перед вступлением в должность Мерц заявил, что "открыт" для отправки крылатых ракет Taurus в Украину. Это заявление противоречит действиям прежнего правительства Олафа Шольца, которое категорически отказывалось отправлять эти вооружения Киеву.

Шольц ссылался на здравый смысл, обосновывая решение тем, что Германия потенциально может стать участником войны, если поставит крылатые ракеты Украине. Главным аргументом здесь было то, что немецким солдатам якобы потребуется вводить координаты цели. Данное заявление неоднократно опровергалось экспертами и производителем систем вооружения.

В январе военный эксперт Густав Грессель сообщил BR, что крылатые ракеты Taurus ориентируются либо по собственной системе, либо по GPS. Часто высказываемое опасение, что немецким солдатам придется закладывать координаты в программное обеспечение или управлять им на месте, просто не имеет под собой оснований. Все, что нужно, - это координаты цели: "Ничего не программируется, украинские солдаты сами осуществляют запуск", - резюмировал Грессель.