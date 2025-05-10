Газа: США намерены доставлять гуманитарную помощь без участия Израиля

США объявили о скором запуске новой схемы доставки и распределения продовольствия в секторе Газа. ООН отказалась участвовать в проекте, опасаясь превращения гуманитарной помощи в инструмент "политического давления".
Соединённые Штаты обнародовали новый план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что новая схема начнёт работать уже "очень скоро".
Согласно заявления дипломата, эта стратегия исключает прямое участие Израиля: хотя израильская армия будет играть роль в обеспечении "военной безопасности", ЦАХАЛ "не будет участвовать в распределении продовольствия или доставке его в Газу", отметил Хакаби, которое цитирует информационное агентство Reuters.
Ранее Израиль обвинил боевиков ХАМАС в разграблении гуманитарной помощи и использовании поставок в собственных целях и продолжил блокаду сектора. Это привело к дефициту и резкому росту цен на продукты.
Согласно американскому плану, доставка и распределение помощи не будут зависеть ни от Израиля, ни от ООН. Израильские военные будут охранять пункты выдачи, но вся логистика будет сосредоточена в руках частных подрядчиков и неправительственных организаций.
ООН и её структуры отказались участвовать в плане: по словам представителей Организации, американская схема нарушает принцип гуманитарной нейтральности и может превратить поставки помощи в инструмент "политического давления".