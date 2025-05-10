NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Газа: США намерены доставлять гуманитарную помощь без участия Израиля

Палестинцы пытаются получить пожертвованную еду на общественной кухне в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, пятница, 9 мая 2025 г.
Палестинцы пытаются получить пожертвованную еду на общественной кухне в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, пятница, 9 мая 2025 г. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

США объявили о скором запуске новой схемы доставки и распределения продовольствия в секторе Газа. ООН отказалась участвовать в проекте, опасаясь превращения гуманитарной помощи в инструмент "политического давления".

РЕКЛАМА

Соединённые Штаты обнародовали новый план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что новая схема начнёт работать уже "очень скоро".

Согласно заявления дипломата, эта стратегия исключает прямое участие Израиля: хотя израильская армия будет играть роль в обеспечении "военной безопасности", ЦАХАЛ "не будет участвовать в распределении продовольствия или доставке его в Газу", отметил Хакаби, которое цитирует информационное агентство Reuters.

Гуманитарная помощь не будет зависеть ни от чего, кроме нашей способности доставлять продовольствие в Газу.
Майк Хакаби
Посол США в Израиле

Ранее Израиль обвинил боевиков ХАМАС в разграблении гуманитарной помощи и использовании поставок в собственных целях и продолжил блокаду сектора. Это привело к дефициту и резкому росту цен на продукты.

В секторе Газа вновь наблюдается дефицит и резкий рост цен на продукты.
В секторе Газа вновь наблюдается дефицит и резкий рост цен на продукты.Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Согласно американскому плану, доставка и распределение помощи не будут зависеть ни от Израиля, ни от ООН. Израильские военные будут охранять пункты выдачи, но вся логистика будет сосредоточена в руках частных подрядчиков и неправительственных организаций.

ООН и её структуры отказались участвовать в плане: по словам представителей Организации, американская схема нарушает принцип гуманитарной нейтральности и может превратить поставки помощи в инструмент "политического давления".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Гуманитарные организации сообщают о всплеске мародерства на фоне угрозы массового голода в Газе

Сектор Газа сообщает о десятках жертвах обстрела

Газа: Израиль продолжает обстрелы, запасы продовольствия сокращаются из-за блокады