"Коалиция желающих": европейский квартет прибыл на саммит в Киев

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в украинскую столицу, чтобы выразить свою поддержку Киеву и вместе с США потребовать от Москвы "полного и безоговорочного прекращения огня на 30 дней".

Киевский саммит проходит на следующий день после того, как Владимиру Путину удалось собрать более 20 иностранных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, на трибунах московского парада в честь 9 мая.

Для вновь избранного канцлера ФРГ это первый визит в Украину и первая совместная поездка на поезде с Макроном и Стармером.

Дорога до Киева. Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

Польский премьер Туск прибыл в Киев отдельно и уже на месте присоединился к партнёрам.

Как сообщается, другие лидеры "коалиции желающих", группы преимущественно европейских западных стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения войны, присоединятся к переговорам по видеосвязи.

Гостей встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня" – подчеркнул Ермак, которого цитирует украинские СМИ.

В интервью французским телеканалам TF1 и LCI, которое он дал прямо в поезде, следовавшем в Украину, Макрон призвал к "прямым переговорам" между Украиной и РФ в рамках 30-дневного перемирия.

Если Москва не согласится на перемирие, "будут введены дополнительные санкции, гораздо более жёсткие", предупредил он.

Накануне французский президент заявил, что хочет выработать совместный американо-европейский 30-дневный план прекращения огня в Украине "в ближайшие часы и дни" и обвинил Владимира Путина в том, что он "на стороне войны, а не на стороне мира".