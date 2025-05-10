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Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

Пакистанские полицейские убирают автомобили и людей с главного входа на авиабазу Нур Хан после индийского ракетного удара в Равалпинди, Пакистан, суббота, 10 мая 2025 г.
Пакистанские полицейские убирают автомобили и людей с главного входа на авиабазу Нур Хан после индийского ракетного удара в Равалпинди, Пакистан, суббота, 10 мая 2025 г. Авторское право Anjum Naveed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Anjum Naveed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В Исламабаде заявили, что нанесли ответные удары по 25 военным целям в Индии

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Пакистан объявил о начале военной операции против Индии: в Исламабаде утверждают, что это ответ на индийский удар по военным объектам исламской республики, включая штаб вооружённых сил.

В Пакистане сообщили, что нанесли ответные удары по двум десяткам индийских целей, включая ракетный склад.

Обе страны обвиняют друг друга в провокации и заявляют о безуспешных ударах противника.

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Отношения между ядерными державами резко обострились в конце апреля после теракта в индийском Кашмире, жертвами которого стали 26 человек. Индия объявила об антитеррористической операции и нанесла по Пакистану несколько ударов — однако тогда в Нью-Дели утверждали, что обстреливают только террористическую инфраструктуру, а не военные объекты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал обе стороны к деэскалации, а американский госсекретарь Марко Рубио предложил посредничество в переговорах.

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