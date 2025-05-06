Премьер-министр Румынии ушел в отставку после первого тура президентских выборов

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Марчел Чолаку подал в отставку с поста премьер-министра Румынии в понедельник, на следующий день после того, как кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску не смог выйти во второй тур президентских выборов.

Чолаку уже подавал прошение об отставке в декабре прошлого года, когда сам не смог выйти во второй тур впоследствии отмененных выборов. Неожиданную победу на них тогда одержал кандидат от ультранационалистов Кэлин Джорджеску.

В воскресенье большая коалиция, в которую вошли "Социал-демократическая партия" (СДП) Чолаку, "Национальная либеральная партия" и партия венгерского меньшинства ДСВР, не смогла убедить достаточное количество румын поддержать Антонеску в первом туре.

Нынешний состав министров СДП решил покинуть правительство вместе с Чолаку после обвинений в том, что они не сделали достаточно для того, чтобы помочь Антонеску занять первое место.

К вечеру воскресенья либералы уже обвинили СДП в том, что она не сделала достаточно для мобилизации своих избирателей по всей стране, особенно в сельских районах, чтобы поддержать Антонеску.

В воскресенье вечером кандидат от националистов Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав около 41% голосов.

А в ожесточенной борьбе за второе место неожиданным победителем вышел независимый кандидат Никушор Дан.

Ключевым фактором для победы во втором туре будет, кто из кандидатов сможет получить голоса избирателей правящей коалиции. Либералы объявили в понедельник, что единогласно приняли решение поддержать Дана, в то время как социал-демократы заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов.