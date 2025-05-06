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Фридрих Мерц не был утвержден канцлером ФРГ в первом туре голосования - новый раунд отложили

Фридрих Мерц реагирует после того, как он не был избран новым канцлером в ходе первого голосования в парламентском Бундестаге в Берлине, 6 мая 2025 года.
Фридрих Мерц реагирует после того, как он не был избран новым канцлером в ходе первого голосования в парламентском Бундестаге в Берлине, 6 мая 2025 года. Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
By Tamsin Paternoster
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Мерц набрал 310 голосов депутатов, при необходимых 316. Второй раунд голосования был отложен для консультаций. До этого в истории ФРГ кандидат в канцлеры всегда избирался в первом туре.

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Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге, что стало явно неудачей для него самого и Христианско-демократического союза (ХДС).

Мерц получил 310 голосов - на шесть голосов меньше, чем требовалось для обеспечения абсолютного большинства.

Ряд неНеудача Мерца стала первым случаем в истории федеративной республики, когда будущий канцлер не смог набрать большинства голосов с первой попытки.

Позже было объявлено, что второй раунд голосования во вторник не пройдет. Официально о новой дате не сообщалось, однако, по данным немецким СМИ, это может произойти в среду, 7 мая.

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