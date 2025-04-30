Харьков и Днепр под ударом российских дронов. В Муроме вспыхнул склад оборонного завода

РЕКЛАМА

Армия РФ массированно атаковала Днепр беспилотниками, в городе прогремела серия взрывов.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанёс массированную шахедную атаку по городу", – так в среду утром российские удары прокомментировал глава Днепропетровщины Сергей Лысак, сообщив, что погиб 53-летний мужчина, а 78-летний местный житель получил ранения.

По словам чиновника, наибольшие разрушения наблюдаются в частном секторе: повреждены по меньшей мере 5 домов. В ряде районов областного центра вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы.

Во втором городе Украины растёт число пострадавших

Накануне поздно вечером российские войска ударили по Харькову не менее 15 дронами типа "Герань-2", сообщил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, которого цитируют украинские СМИ.

Под ударом оказались Киевский, Немышлянский, Слободской, Салтовский и Шевченковский районы города.

По последним данным, в результате атаки травмы получили 47 человек, такие данные предоставил харьковский мэр Игорь Терехов.

Ранее глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших, среди которых были 16-летний подросток, пятилетняя девочка и беременная женщина. Чиновник указал на следующие подробности:

31 человек получил "острую реакцию на стресс",

14 человек получили ранения различной степени тяжести,

5 человек – госпитализированы в больницы.

Чиновник также добавил, что для помощи раненым в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

В общей сложности ВСУ заявили о перехвате в течение ночи и утра 50 российских дронов из 108 запущенных ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Атака украинских дронов на российские регионы: есть пострадавшие

Три человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Курской области, заявили местные власти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram об ударах БПЛА по пригороду Рыльска, добавив, что три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Повреждены несколько жилых домов и здание детского сада.

На одном из складов Мурома из-за падения беспилотника произошёл крупный пожар.

"Зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ", – сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Повреждены две промышленные постройки, одна из них загорелась. О каком именно предприятии идёт речь, чиновник не упомянул. Украинский проект Exilenova+, занимающийся анализом информации из открытых источников, утверждает, что речь идёт о приборостроительном "пороховом" заводе, расположенном в микрорайоне Вербовский.

В Минобороны РФ отчитались, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией 5 регионов, включая Владимирскую область.

РЕКЛАМА

"Меня не радует, что Путин пускает ракеты по городам и сёлам"

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC, посвящённом 100 дням с его возвращения в Белый дом, что его российский коллега "хочет мира" в Украине, спустя несколько дней после того, как выразил сомнения в "примиренческих" намерениях Владимира Путина.

На вопрос журналиста ABC, считает ли он, что российский президент на самом деле хочет положить конец войне в Украине, Трамп ответил: "Я думаю, что да".

"Он мечтал захватить всю страну", – сказал республиканец. "Благодаря мне ему это не удастся", – добавил он.

На вопрос, доверяет ли он главе Кремля, Дональд Трамп ответил: "Я вообще мало кому доверяю".

РЕКЛАМА

В субботу американский президент раскритиковал новую серию смертоносных российских ударов, которые привели к жертвам среди мирного населения в Украине.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, Путин не собирается останавливать войну и просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?", – написал американский лидер на своей платформе Truth Social.