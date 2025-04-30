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Харьков и Днепр под ударом российских дронов. В Муроме вспыхнул склад оборонного завода

Харьковские пожарные тушат возгорание после атаки российского беспилотника на жилые дома, 30 апреля 2025 года.
Харьковские пожарные тушат возгорание после атаки российского беспилотника на жилые дома, 30 апреля 2025 года. Авторское право Ukrainian Emergency Service via AP
Авторское право Ukrainian Emergency Service via AP
By Alexander Kazakevich
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По меньшей мере один человек погиб и около 50 получили ранения в результате российских ударов по украинским городам Днепр и Харьков. В России атака украинских дронов привела к пожару на приборостроительном заводе в Муроме. В Курской области трое человек пострадали.

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Армия РФ массированно атаковала Днепр беспилотниками, в городе прогремела серия взрывов.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанёс массированную шахедную атаку по городу", – так в среду утром российские удары прокомментировал глава Днепропетровщины Сергей Лысак, сообщив, что погиб 53-летний мужчина, а 78-летний местный житель получил ранения.

По словам чиновника, наибольшие разрушения наблюдаются в частном секторе: повреждены по меньшей мере 5 домов. В ряде районов областного центра вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы.

Во втором городе Украины растёт число пострадавших

Накануне поздно вечером российские войска ударили по Харькову не менее 15 дронами типа "Герань-2", сообщил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, которого цитируют украинские СМИ.

Под ударом оказались Киевский, Немышлянский, Слободской, Салтовский и Шевченковский районы города.

По последним данным, в результате атаки травмы получили 47 человек, такие данные предоставил харьковский мэр Игорь Терехов.

Ранее глава региональной администрации Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших, среди которых были 16-летний подросток, пятилетняя девочка и беременная женщина. Чиновник указал на следующие подробности:

  • 31 человек получил "острую реакцию на стресс",
  • 14 человек получили ранения различной степени тяжести,
  • 5 человек – госпитализированы в больницы.

Чиновник также добавил, что для помощи раненым в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

В общей сложности ВСУ заявили о перехвате в течение ночи и утра 50 российских дронов из 108 запущенных ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Атака украинских дронов на российские регионы: есть пострадавшие

Три человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Курской области, заявили местные власти.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram об ударах БПЛА по пригороду Рыльска, добавив, что три человека пострадали, двое из них госпитализированы. Повреждены несколько жилых домов и здание детского сада.

На одном из складов Мурома из-за падения беспилотника произошёл крупный пожар.

"Зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ", – сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Повреждены две промышленные постройки, одна из них загорелась. О каком именно предприятии идёт речь, чиновник не упомянул. Украинский проект Exilenova+, занимающийся анализом информации из открытых источников, утверждает, что речь идёт о приборостроительном "пороховом" заводе, расположенном в микрорайоне Вербовский.

В Минобороны РФ отчитались, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией 5 регионов, включая Владимирскую область.

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"Меня не радует, что Путин пускает ракеты по городам и сёлам"

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC, посвящённом 100 дням с его возвращения в Белый дом, что его российский коллега "хочет мира" в Украине, спустя несколько дней после того, как выразил сомнения в "примиренческих" намерениях Владимира Путина.

На вопрос журналиста ABC, считает ли он, что российский президент на самом деле хочет положить конец войне в Украине, Трамп ответил: "Я думаю, что да".

"Он мечтал захватить всю страну", – сказал республиканец. "Благодаря мне ему это не удастся", – добавил он.

На вопрос, доверяет ли он главе Кремля, Дональд Трамп ответил: "Я вообще мало кому доверяю".

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В субботу американский президент раскритиковал новую серию смертоносных российских ударов, которые привели к жертвам среди мирного населения в Украине.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, Путин не собирается останавливать войну и просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?", – написал американский лидер на своей платформе Truth Social.

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