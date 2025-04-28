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Путин заявил, что в боях в Курской области "активное участие принимали" военные КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын позируют для фото во время церемонии подписания нового партнерства в Пхеньяне, Северная Корея, 19 июня 2024 года.
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын позируют для фото во время церемонии подписания нового партнерства в Пхеньяне, Северная Корея, 19 июня 2024 года. Авторское право Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Euronews
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Ранее лидер КНДР подтвердил, что северокорейские подразделения воюют против Украины.

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Северная Корея впервые признала, что отправила своих военных для участия в боевых действиях в войне, которую Россия ведет против Украины.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что отправил войска в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам Ким Чен Ына, северокорейские военные принимали участие в боевых действиях в Курской области РФ.

В понедельник на сайте Кремля было опубликовано заявление президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что в боях в Курской области "активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии".

Госдепартамент США заявил, что "обеспокоен» "прямым участием" Пхеньяна в войне. Реакцию ведомства цитирует британский телеканал Skynews.

В электронном письме пресс-секретарь заявил, что "военное присутствие Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией [Северной Корее] в ответ, должны быть прекращены".

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военные КНДР "оказали значительную помощь" российским войскам в приграничных с Украиной районах Курской области.

Минобороны РФ утверждает, что украинские войска полностью вытеснены с территории Курской области.

В воскресенье центр Сил специальных операций ВСУ заявил: "Вышли из Курской области? Не слышали".

"Операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", - говорится в заявлении украинских военных.

Осенью Украина, США и Южная Корея заявили, что Северная Корея, которая ранее уже поставляла оружие Москве, направила в Россию 10-12 тысяч своих военнослужащих для участия в боях под Курском.

Москва и Пхеньян до сих пор туманно реагировали на заявления Южной Кореи и Запада о размещении войск, подчеркивая, что их военное сотрудничество соответствует международному праву, но не признавая напрямую присутствие северокорейских войск в России.

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