Израилю помогли в тушении пожаров техникой и людьми

В Израиле где полыхают лесные пожары, открыты дороги и шоссе, несмотря на то, что не все источники возгорания устранены. Пожарные торопятся, так как синоптики вновь обещают сильный ветер. Власти ввели полный запрет на разжигание огня на природе. А накануне Израиль отменил все мероприятия, запланированные на День независимости страны.

Сильный пожар начался в среду утром в Иерусалимских горах. Служба пожарной охраны перешла в режим "Огневой удар", его объявляют на фоне угрозы потери контроля над ситуацией.

Полиция не исключает поджогов. По подозрению в их организации задержан один человек. Израиль запросил помощь у 6 стран, самолёты и спасателей в страну уже направили Греция, Италия и Хорватия.