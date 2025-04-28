Выборы в Канаде на фоне торговой войны Трампа

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В понедельник канадцы входят на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах, которые многие рассматривают как референдум по поводу отношений страны с Соединёнными Штатами, после того как президент Трамп развязал экономическую войну и даже заговорил об аннексии своего северного соседа.

Выборы проходят после того, как в субботу в Ванкувере произошел смертельный наезд на автомобиле. Инцидент, в результате которого погибли 11 человек, привел к приостановке предвыборной кампании на несколько часов. Полиция исключила версию терроризма и заявила, что предъявила обвинение в убийстве мужчине, страдающему психическими расстройствами.

В предвыборной гонке между действующим премьер-министром Марком Карни и его соперником, лидером консерваторов Пьером Пуальевром, лидер либералов строит свою кампанию вокруг экзистенциальной угрозы, исходящей от президента США Дональда Трампа.

"Американцы хотят сломать нас, чтобы владеть нами, - заявил Карни на митинге в пятницу. - Это не просто слова. Это угроза".

Переизбрание Трампа и развязывание им экономической войны стало благом для партии: воинственная риторика главы Белого дома в адрес Канады вызвала возмущение избирателей и поставила кандидата от консерваторов, которого сравнивают с президентом США за его популистский стиль, в невыгодное положение.

Отставка президента Джастина Трюдо и торговая война Трампа ознаменовали собой явный перелом в судьбе партий: поддержка консерваторов упала, а избиратели все больше стали поддерживать либералов, которых, как казалось ранее, ожидало историческое поражение.

Карни, бывший сотрудник центрального банка, одержал убедительную победу на выборах лидера партии.

Консерваторы надеялись извлечь выгоду из непопулярности Трюдо и давнего кризиса стоимости жизни в стране, но вместо этого доминирующей темой стал Трамп.

Канадцы бойкотировали американские товары, а поездки в США резко упали, поскольку президент Трамп развязал торговую войну, в результате которой Оттава ввела контрмеры против Вашингтона. В понедельник более 7,3 млн канадцев проголосовали на досрочных выборах, побив рекорд.

Оба кандидата пообещали перезаключить соглашение о свободной торговле между Канадой и США, которое затрагивает 75 % экспорта страны.

На прошлой неделе Трамп повторил угрозы суверенитету Канады, заявив, что она "перестанет существовать как страна", если США прекратят покупать её товары.

К этому вопросу вернулись и в выходные, когда госсекретаря Марко Рубио спросили, не хочет ли Трамп аннексировать Канаду. Он сказал в интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC с Кристен Уэлкер: "Я думаю, президент неоднократно заявлял, что считает, что Канаде было бы лучше в составе нашего государства".

Карни попросил избирателей дать ему сильный мандат для борьбы с угрозами суверенитету Канады со стороны президента США.

"У президента Трампа есть несколько навязчивых идей, и это одна из них,- сказал Карни. - Это не шутка. Он очень сильно хочет, чтобы это произошло. Это одна из причин, почему этот кризис настолько серьёзен".