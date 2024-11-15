Глава МАГАТЭ пытается восстановить доступ инспекторов к ядерной программе Ирана

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Глава Международного агентства по атомной энергии предупредил, что "пространство для переговоров и дипломатии... становится все меньше" в отношении продвигающейся атомной программы Ирана, поскольку конфликты на Ближнем Востоке продолжаются, а избранный президент США Дональд Трамп готовится к возвращению в Белый дом.

Рафаэль Гросси прибыл Тегеран в попытке восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерной программе страны и получить полное представление об иранской ядерной программе.

Однако заявления Гросси и его иранского коллеги на пресс-конференции свидетельствуют о том, что значительные пробелы все еще существуют, даже несмотря на то, что некоторые страны настаивают на принятии мер против Ирана на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

"Мы знаем, что в данный момент необходимо получить конкретные, ощутимые и видимые результаты, которые будут свидетельствовать о том, что эта совместная работа улучшает ситуацию, вносит ясность в происходящее и в общем смысле отдаляет нас от конфликта и, в конечном счете, войны", - сказал Гросси.

15 ноября посетит иранские объекты по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

После краха исторической ядерной сделки в 2018 году Иран отказался от всех ограничений на свою ядерную деятельность и обогащает уран до 60%, что близко к оружейному уровню в 90%.

Коллапс JCPOA

Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) вступил в силу в 2016 году и был подписан между Ираном и группой страной 5+1 совместно с Европейским союзом. Группа состоит из пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция) и Германии.

В соответствии с договором Иран получил облегчение санкций и другие условия для ограничения своей ядерной программы.

Однако в 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из пакта, назвав его "худшей сделкой в истории" и вновь наложив на Тегеран тяжелейшие экономические санкции.

Камеры наблюдения, установленные МАГАТЭ, были выведены из строя, а Иран запретил доступ на объекты некоторым из самых опытных инспекторов агентства.

Билборд в Тегеране в апреле 2024 года Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Иранские официальные лица также все чаще угрожают, что они могут создать атомное оружие, о чем Запад и МАГАТЭ беспокоятся уже много лет.

Выступая на пресс-конференции вместе с Мохаммадом Эслами из Организации по атомной энергии Ирана, Гросси подчеркнул, что, хотя МАГАТЭ и Иран продолжают вести переговоры, время не всегда на их стороне.

"Тот факт, что международная и региональная напряженность существует - это показывает, что пространство для переговоров и дипломатии не увеличивается, а уменьшается", - сказал он.

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Перед выступлением в Eslami Гросси встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, который позже написал в своем посте на сайте X, что "разногласия могут быть разрешены путем сотрудничества и диалога".

Однако он предупредил, что Тегеран "не готов вести переговоры под давлением и угрозами".

Бушерская АЭС в Иране, 26 октября 2010 года Majid Asgaripour/AP

Некоторые политики даже предложили Ирану отказаться от Договора о нераспространении ядерного оружия, известного как ДНЯО, и заняться созданием бомбы.

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Арагчи назвал Иран "приверженным членом ДНЯО", хотя Эслами в своем выступлении предупредил, что Иран может принять ответные меры, если ему будет брошен вызов на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Гросси признал, что некоторые страны рассматривают возможность принятия мер против Ирана.

"Мы неоднократно заявляли, что за любой резолюцией, направленной на вмешательство в ядерные дела Исламской Республики Иран, обязательно последуют немедленные ответные шаги, и мы не позволим им (оказывать) подобное давление", - сказал Эслами.

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"Ответ заключается в том, что мы здесь делаем, что мы, МАГАТЭ, и Иран можем сделать в плане решения поставленных вопросов", - сказал Гросси, описывая "напряженную ситуацию", в центре которой находится ядерная программа Ирана.

"Я здесь для того, чтобы работать с Ираном, (чтобы) попытаться найти адекватные решения для снятия напряженности, для продвижения вперед. Это моя цель. Это моя забота. И я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал он.

На встрече с Гросси иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран никогда не будет стремиться к разработке ядерного оружия, так как это запретил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.