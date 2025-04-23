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Италия усиливает меры безопасности для похорон понтифика

Итальянские полицейские на лодке патрулируют в целях безопасности реку Тибр недалеко от Ватикана, на фоне замка Сант-Анджело, вторник, 22 апреля 2025 года.
Итальянские полицейские на лодке патрулируют в целях безопасности реку Тибр недалеко от Ватикана, на фоне замка Сант-Анджело, вторник, 22 апреля 2025 года. Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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В субботу на похоронах похоронах понтификов ожидается большое число паломников, включая религиозных и политических лидеров со всего мира.

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Поскольку в субботу в Ватикан на похороны папы римского Франциска прибудут десятки иностранных делегаций итальянские власти вынуждены усилить меры безопасности в Риме и решить огромное количество логистических задач.

Полиция патрулирует улицы вокруг Ватикана, а также станции метро и участок реки Тибр в районе Виа делла Кончилиационе, главной улицы, ведущей к площади Святого Петра.

По всему Риму и в небе над итальянской столицей используются такие механизмы безопасности, как оружие против дронов, бесполетная зона, патрулируемая истребителями, и сложные технологии глушения.

Тело понтифика перенесли в среду утром в базилику Святого Петра на три дня публичного траура. Базилика Святого Петра будет открыта до полуночи в среду и четверг, чтобы верующие могли проститься с Франциском. Траур завершится в пятницу в 7 часов вечера по местному времени. Внутри и снаружи базилики установлены ограждения, усилены проверки безопасности.

Президент США Дональд Трамп и президент а Украины Владимир Зеленский входят в число мировых лидеров, которые примут участие в похоронах.

Ожидается, что в Ватикан прибудут 170 иностранных делегаций, а также 200 тысяч паломников.

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