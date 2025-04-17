Делегация Европарламента проверяет Венгрию

By Euronews

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Делегация Европейского парламента, посетившая Будапешт с целью изучения состояния демократии, верховенства закона и основных прав человека, стала свидетелем ряда тревожных событий. Пять членов комитета ЕС по правосудию провела в Венгрии три дня.

К сожалению, министры юстиции и внутренних дел, главы Конституционного и Верховного судов, а также комиссар по основным правам отказались встретиться с нами. Тинеке Штрик глава делегации Европейского парламента

Глава делегации также сказала, что за последний год произошли несколько новых событий, ещё больше подрывающих статью об основных правах человека, содержащуюся в договоре о Европейском союзе.

"Принят закон о национальном суверенитете, создано Управление по защите суверенитета для борьбы с иностранным влиянием. Борьба с иностранным влиянием сама по себе законна, но на практике мы видим, что журналисты и гражданские лица становятся мишенью для расследования соблюдения законов ЕС Тинеке Штрик глава делегации Европейского парламента

Последний раз делегация Европарламента посещала Венгрию четыре года назад. Её расследование напрямую связано с процедурой по статье 7, которую Брюссель запустил против Будапешта в 2018 году в связи с подозрениями в нарушении демократических стандартов и фундаментальных ценностей.

Что касается запрета на проведение прайда, делегация направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой запросить у Суда ЕС временную меру в рамках этой процедуры, чтобы марш мог быть проведен законно и мирно.