Делегация Европарламента проверяет Венгрию

Пять членов комитета ЕС по правосудию провели в Будапеште три дня. Европарламент запустил процедуру по статье 7 против Венгрии в 2018 году
Делегация Европейского парламента, посетившая Будапешт с целью изучения состояния демократии, верховенства закона и основных прав человека, стала свидетелем ряда тревожных событий. Пять членов комитета ЕС по правосудию провела в Венгрии три дня.
Глава делегации также сказала, что за последний год произошли несколько новых событий, ещё больше подрывающих статью об основных правах человека, содержащуюся в договоре о Европейском союзе.
Последний раз делегация Европарламента посещала Венгрию четыре года назад. Её расследование напрямую связано с процедурой по статье 7, которую Брюссель запустил против Будапешта в 2018 году в связи с подозрениями в нарушении демократических стандартов и фундаментальных ценностей.
Что касается запрета на проведение прайда, делегация направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой запросить у Суда ЕС временную меру в рамках этой процедуры, чтобы марш мог быть проведен законно и мирно.