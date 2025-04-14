Венгрия готовится принять поправку к Конституции, запрещающую собрания ЛГБТК+

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Венгерские законодатели намерены проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. С приходом к власти партии Fidesz в апреле 2011 года изменения в основной закон вносились 14 раз в соответствие с интересами правящей партии.

Программа внесения поправок в Конституцию была в общих чертах изложена в февральской речи премьер-министра Виктора Орбана. "Нам срочно нужно создать конституционные и правовые условия для того, чтобы нам не пришлось бездействовать, пока псевдогражданские организации служат иностранным интересам и организуют политические акции прямо у нас на глазах", - заявил Орбан.

Тогда, как отмечают аналитики, стало ясно, что премьер-министр намерен создать еще больше юридических возможностей для борьбы с оппозицией, НПО и СМИ, критикующими власть, а также ужесточить права представителей ЛГБТК сообщества. Какие поправки в Конституцию вынесут на голосование?

Изменение закона о гражданстве

Предлагается предоставить возможность властям приостанавливать на ограниченный период венгерское гражданство лиц, которые также имеют паспорт другого государства.

Инициаторы законопроекта утверждают, что цель - усилить инструменты защиты национального суверенитета. Предусматривается, что венгерское гражданство может быть приостановлено у человека, служащего в армии или, находящегося на государственной службе другой страны, присоединившегося к террористической организации или совершившего серьезные преступления (геноцид, финансирование терроризма, ли государственная измена).

Приостановить гражданство, согласно поправке, могут и в том случае, если человек действует в интересах иностранного государства или иностранной организации, либо преследует цели иностранного государства или иностранной организации способом, несовместимым с венгерским гражданством. Подобные обвинения регулярно используются венгерским правительством против СМИ и НПО, критикующих власти. Например, на том основании, что они выигрывают финансирование различных проектов в государственных тендерах, объявленных Европейской комиссией.

Признание только двух полов - мужского и женского

Еще в одной поправке предлагается закрепить признание только двух биологических полов (мужского и женского).

"Пол человека при рождении - это биологический дар, который - в соответствии с порядком творения - может быть либо мужским, либо женским. Обязанность государства - обеспечить правовую защиту этого естественного порядка и предотвратить попытки внушить, что пол при рождении можно изменить. Фиксация биологического пола обеспечивает здоровое развитие общества и поддержание основных общественных норм", - говорится в тексте документа.

Запрет на собрания ЛГБТК+

В марте этого года парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий проведение ЛГБТК+-прайдов. Власти утверждают, что мера направлена на "защиту физического, умственного и нравственного развития детей". Сейчас законодатели готовятся принять поправку к конституции, запрещающую собрания ЛГБТК+.

Предлагаемые поправки к Конституции правозащитники описали как "значительную эскалацию" усилий правительства по подавлению инакомыслия и ущемлению прав человека.

Комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджа Лахбиб написала в социальных сетях: "Каждый должен иметь возможность быть тем, кто он есть, жить и любить свободно. Право на мирные собрания является основополагающим правом, которое должно отстаиваться во всем Европейском союзе. Мы поддерживаем сообщество ЛГБТК - в Венгрии и во всех государствах-членах".