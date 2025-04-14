NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Венгрия готовится принять поправку к Конституции, запрещающую собрания ЛГБТК+

Голосование в парламенте Венгрии. 18 марта 2025 г.
Голосование в парламенте Венгрии. 18 марта 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gábor Tanács
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В понедельник венгерский парламент будет голосовать по поправкам к Конституции, внесенным правящей партией. Инициативу подвергли критике правозащитники и ЕС.

РЕКЛАМА

Венгерские законодатели намерены проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. С приходом к власти партии Fidesz в апреле 2011 года изменения в основной закон вносились 14 раз в соответствие с интересами правящей партии.

Программа внесения поправок в Конституцию была в общих чертах изложена в февральской речи премьер-министра Виктора Орбана. "Нам срочно нужно создать конституционные и правовые условия для того, чтобы нам не пришлось бездействовать, пока псевдогражданские организации служат иностранным интересам и организуют политические акции прямо у нас на глазах", - заявил Орбан.

Тогда, как отмечают аналитики, стало ясно, что премьер-министр намерен создать еще больше юридических возможностей для борьбы с оппозицией, НПО и СМИ, критикующими власть, а также ужесточить права представителей ЛГБТК сообщества. Какие поправки в Конституцию вынесут на голосование?

Изменение закона о гражданстве

Предлагается предоставить возможность властям приостанавливать на ограниченный период венгерское гражданство лиц, которые также имеют паспорт другого государства.

Инициаторы законопроекта утверждают, что цель - усилить инструменты защиты национального суверенитета. Предусматривается, что венгерское гражданство может быть приостановлено у человека, служащего в армии или, находящегося на государственной службе другой страны, присоединившегося к террористической организации или совершившего серьезные преступления (геноцид, финансирование терроризма, ли государственная измена).

Приостановить гражданство, согласно поправке, могут и в том случае, если человек действует в интересах иностранного государства или иностранной организации, либо преследует цели иностранного государства или иностранной организации способом, несовместимым с венгерским гражданством. Подобные обвинения регулярно используются венгерским правительством против СМИ и НПО, критикующих власти. Например, на том основании, что они выигрывают финансирование различных проектов в государственных тендерах, объявленных Европейской комиссией.

Признание только двух полов - мужского и женского

Еще в одной поправке предлагается закрепить признание только двух биологических полов (мужского и женского).

"Пол человека при рождении - это биологический дар, который - в соответствии с порядком творения - может быть либо мужским, либо женским. Обязанность государства - обеспечить правовую защиту этого естественного порядка и предотвратить попытки внушить, что пол при рождении можно изменить. Фиксация биологического пола обеспечивает здоровое развитие общества и поддержание основных общественных норм", - говорится в тексте документа.

Запрет на собрания ЛГБТК+

В марте этого года парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий проведение ЛГБТК+-прайдов. Власти утверждают, что мера направлена на "защиту физического, умственного и нравственного развития детей". Сейчас законодатели готовятся принять поправку к конституции, запрещающую собрания ЛГБТК+.

Предлагаемые поправки к Конституции правозащитники описали как "значительную эскалацию" усилий правительства по подавлению инакомыслия и ущемлению прав человека.

Комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджа Лахбиб написала в социальных сетях: "Каждый должен иметь возможность быть тем, кто он есть, жить и любить свободно. Право на мирные собрания является основополагающим правом, которое должно отстаиваться во всем Европейском союзе. Мы поддерживаем сообщество ЛГБТК - в Венгрии и во всех государствах-членах".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Чехия замораживает запросы россиян на получение гражданства

Аборт во Франции станет конституционным правом

Граждане Чили отвергли новую конституцию