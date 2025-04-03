Венгрия объявила, что выходит из юрисдикции Международного уголовного суда

By Euronews

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Правительство Венгрии приняло решение о прекращении членства в Международном уголовном суде, сообщил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

"В четверг правительство начнет работу о выходе в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами", - заявил чиновник.

Решение совпало с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию. Для Нетаньяху это первая поездка после выдачи международного ордера на его арест по обвинению в преступлениях против гражданского населения сектора Газа. В Израиле назвали решение суда "абсурдным".

Международный уголовный суд в последнее время вызывает много споров. Президент США Дональд Трамп - США никогда не были членом конвенции, учредившей МУС, - также ввел санкции против этой организации.

Гуйяш заявил, что неприемлемо, что МУС, который начинался как благородная инициатива, в последнее время превратился в политический орган, о чем, по его словам, свидетельствует ордер на арест Биньямина Нетаньяху.

Венгрия никогда не делала Статут МУС частью своего внутреннего законодательства, поэтому никто не может быть арестован в Венгрии на его основании, утверждает Гуйяш.

По словам главы канцелярии, организация отклонилась от своей первоначальной цели и "превратилась в политический суд".

Он сослался на то, что крупнейшие военные державы мира - например, США, Китай и Турция - никогда не были членами МУС, и что Соединенные Штаты наложили на организацию санкции. Гуйяш также сослался на Польшу, премьер-министр которой также заявил, что, несмотря на членство страны в МУС, премьер-министр Израиля не будет арестован на основании ордера на арест, выданного этой организацией.

МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта 2023 года, обвинив его в незаконной депортации детей из Украины в РФ в ходе развязанной Кремлем войны. Власти Венгрии тогда заявили, что не арестуют Путина, если тот приедет в страну.