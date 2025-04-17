Переговоры в Париже на фоне обвинений Зеленского

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. В повестке переговоров, которые французский лидер назвал "важной возможностью для сближения", значились мирное урегулирование конфликта в Украине и торговые тарифы.

"Мы прибыли в Париж с одной целью: определить конкретные решения для прекращения войны между Россией и Украиной" и остановить "ненужное кровопролитие", — написал Рубио в соцсети Х.

На "рабочем обеде" также присутствовали представители стран "коалиции желающих" - советники по национальной безопасности правительств Германии и Великобритании.

В состав украинской делегации вошли советник президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

"Европа вернулась за стол переговоров"

"Мы запустили позитивный процесс с участием европейцев", - так высказался Макрон об итогах переговоров. "Они позволили нам прийти к единому мнению" относительно достижения цели - "прочного мира" между Киевом и Москвой, добавил французский президент.

Официальные лица принимающей страны высоко оценили результаты обсуждений, в которых украинские дипломаты пытались донести позицию Киева прежде всего до своих американских коллег. "Европа вернулась за стол переговоров", - сказали источники в Елисейском дворце информагентству Reuters.

Зеленский обвинил Уиткоффа в "следовании российской стратегии"

Тем временем украинский президент в интервью журналистам заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф "следует российской стратегии" на переговорах о прекращении огня.

"Я думаю, что это очень опасно, потому что он - сознательно или нет - распространяет российские нарративы", — уточнил Владимир Зеленский.

Меньше недели назад Уиткофф летал в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. После он заявил, что мирное соглашение зависит от статуса пяти украинских регионов, вероятно, тех, на которые имеет претензии Россия.

Последствия удара российских ВС по Днепру, 17 апреля 2025 года. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

На пресс-конференции Зеленский парировал: "Украина — суверенное государство (…). Поэтому, повторюсь, только украинский народ может говорить о территориях нашей страны".

Также он сказал о том, что Китай снабжает РФ оружием и, по всей видимости, производит некоторые его виды на российской территории.

"Мы получили, наконец, информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России".

Украина и США готовятся подписать меморандум по соглашению о ресурсах

Также Зеленский объявил о том, что Киев и Вашингтон могут подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения по совместной разработке стратегических минеральных ресурсов Украины уже в четверг, 17 апреля.

Обсуждается оно с февраля, а накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что в переговорах был достигнут "значительный прогресс".

Президент пояснил, что речь идёт не о заключении сделки, а именно о меморандуме о намерениях, который может быть подписан в режиме онлайн-встречи.

Позже Дональд Трамп сообщил, что само соглашение будет подписано 24 апреля.

Переговоры в Париже отражают растущую обеспокоенность Европы по поводу заигрываний и сближения Вашингтона с Москвой, хотя попытки администрации Трампа договориться о прекращении огня пока не увенчались успехом.

Москва фактически отказалась от перемирия, на котором настаивал Трамп и которое одобрила Украина.

Россия выдвинула в качестве условий прекращение мобилизации в Украине и поставок ей западного оружия, что Киев отверг.