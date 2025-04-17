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Обстрелян Днепр. В Париже обсуждают мирный план для Украины

Дроновая атака и пожар.
Дроновая атака и пожар. Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
By Euronews
Опубликовано
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Франция принимает Госсекретаря США Марка Рубио. В Париже поддерживают мирные усилия Америки в отношении Украины, но не любой ценой.

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Власти Днепра подвели итоги массированной дроновой атаки на город, произведенной российскими военными. Сообщается о трех убитых и почти 30 раненых, среди жертв дети.

Днепр стал еще одной целью в чреде украинских городов, обстрелянных в последние недели Россией с большим количество жертв среди мирного населения. Активизация обстрелов идет на фоне запущенных международными посредниками переговоров о мире.

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Перспективы прекращения огня, условия и послевоенное устройство- тема стартовавших в Париже переговоров Госсекретаря США Марко Рубио с руководством Франции и европейскими коллегами. В центре внимания - мирный план, который пытаются продвигать США. Россия фактически отклонила предложение Вашингтона пойти на перемирие без предварительных условий.

Франция подтверждает свою поддержку усилиям США, однако указывает, что мир не может быть достигнут любой ценой и что от переговоров нельзя отстранять европейские страны. Совместно с Лондоном Париж заявил о готовности выступить гарантом перемирия - вплоть до отправки в Украину своих военных.

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