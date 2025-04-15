В России четырех журналистов приговорили к 5,5 годам тюрьмы за сотрудничество с ФБК

By Euronews и AP

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Российский суд во вторник признал четырех журналистов виновными в экстремизме за сотрудничество с "Фондом борьбы с коррупцией", основанным оппозиционером Алексеем Навальным, и приговорил их к 5,5 годам лишения свободы каждого.

Антонина Фаворская, Костантин Габов, Сергей Карелин и Артем Кригер были признаны виновными в участии в деятельности группы, которая была признана экстремистской. Все четверо заявили о своей невиновности, утверждая, что их преследуют за то, что они выполняли свою журналистскую работу.

Суд за закрытыми дверями стал частью неослабевающего подавления инакомыслия, которое достигло беспрецедентных масштабов после того, как Москва ввела войска в Украину в феврале 2022 года.

Власти преследуют оппозиционеров, независимых журналистов, правозащитников и простых россиян, критикующих Кремль, заключая в тюрьмы сотни людей и заставляя тысячи бежать из страны.

Фаворская и Кригер работали с SotaVision, независимым российским новостным агентством, освещающим протесты и политические процессы. Габов - продюсер-фрилансер, работавший на множество организаций, включая Reuters. Карелин, видеожурналист-фрилансер, работал на западные СМИ, включая The Associated Press.

Всех четырех журналистов обвинили в сотрудничестве с ФБК, который был объявлен вне закона в 2021 году, что, по общему мнению, является политически мотивированным решением.

Навальный был самым яростным и известным противником президента Владимира Путина и неустанно вел кампанию против коррупции в России. Он умер в феврале 2024 года в арктической колонии, отбывая 19-летний срок по ряду обвинений, в том числе "в руководстве экстремистской группой".

Независимая журналистика приравнивается к экстремизму

На одном из предыдущих заседаний суда, открытых для публики, Фаворская заявила, что ее преследуют за статью, в которой она рассказала об издевательствах, с которыми Навальный сталкивается за решеткой. Выступая перед репортерами из камеры подсудимых перед оглашением приговора, она также сказала, что ее наказали за помощь в организации похорон Навального.

Габов в заключительном слове, подготовленном к суду и опубликованном независимой "Новой газетой", заявил, что обвинения против него беспочвенны и и не были доказаны.

"Я прекрасно понимаю, в какой стране я живу. На протяжении всей истории Россия никогда не была другой, и в нынешней ситуации нет ничего нового, - говорится в заявлении Габова. - Независимая журналистика приравнивается к экстремизму".

В заявлении, подготовленном Карелиным к заключительному слову, которое также было опубликовано "Новой газетой", он сказал, что давал интервью для "Популярной политики", YouTube-канала, основанного соратниками Навального, пытаясь обеспечить свою жену и маленького ребенка. Он подчеркнул, что канал не был объявлен вне закона как экстремистский и он не совершил ничего противозаконного.

"Раскаяние считается смягчающим обстоятельством. Это преступники должны раскаиваться в содеянном. Но я нахожусь в тюрьме за свою работу, за честное и беспристрастное отношение к журналистике, за любовь к своей семье и стране", - написал он в отдельной речи для суда.

В заключительном слове, опубликованном SotaVision, Кригер заявил, что его посадили в тюрьму и внесли в реестр экстремистов и террористов российской финансовой разведки "только потому, что он добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности честного, неподкупного и независимого журналиста в течение 4,5 лет".

"Не отчаивайтесь, ребята, рано или поздно это закончится, и те, кто выносил приговор, отправятся за решетку", - сказал Кригер после оглашения приговора.

Сторонники, собравшиеся в здании суда, скандировали и аплодировали, когда четырех журналистов выводили из зала суда после оглашения приговора.

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Российская правозащитная группа "Мемориал" назвала всех четверых политическими заключенными, а всего, по оценкам организации, в стране их содержится более 900 человек. В это число входит и Михаил Кригер, дядя Артема Кригера, московский активист, арестованный в 2022 году и отбывающий семилетний срок заключения.

Михаил Кригер был осужден за оправдание терроризма и разжигание ненависти в связи с комментариями в Facebook, в которых он выразил желание "повесить" Путина.