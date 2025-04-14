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В воскресенье в Осаке открылась выставка Expo-2025, в официальной церемонии приняли участие более 10 000 человек. В честь начала шестимесячного мероприятия, которое, как надеются в Японии, объединит мир, разделенный напряженностью и войнами, прозвучала Девятая симфония Бетховена.

Выставка в Осаке проходит на острове Юмесима, что в переводе означает "остров мечты". Он представляет собой восстановленное место захоронения промышленных отходов в заливе

Осака. Участники из более чем 160 стран, регионов и организаций представят свои футуристические экспонаты в 80 павильонах с уникальной архитектурой.

Главная тема второй выставки в Осаке - "Создание общества будущего для нашей жизни". Ранее город уже проводил выставку в 1970 году, и тогда она стала рекордной по количеству посетителей, собрав 64 миллиона человек. Этот рекорд был побит лишь десятилетия спустя, в 2010 году в Шанхае.

Павильон Туркменистана в день открытия ЭКСПО-2025 в Осаке, центральная Япония, воскресенье, 13 апреля 2025 г. Hiro Komae/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Организаторы ожидают, что к середине октября в город приедет около 28 миллионов посетителей. Хотя продажа билетов идет медленно: заблаговременно было продано лишь около 9 миллионов билетов, что меньше первоначальной цели в 14 миллионов.

"Прошло 55 лет с момента проведения последней выставки в Осаке. Я с нетерпением ждал этого события", - сказал Дайки Чиба, приехавший из Сендая, расположенного в 900 километрах к северо-востоку от Осаки.

Многие посетители несли с собой талисманы Myaku-Myaku - официальный символ и логотип мероприятия - или надели одежду, соответствующую его цветам - красному, синему и белому, - чтобы создать настроение.

Талисман Myaku-Myaku - это воображаемое существо с синим лицом, окруженным красными шариками, некоторые из которых - глазные яблоки. Организаторы говорят, что он родился в результате слияния клеток и воды в небольшом источнике в регионе Кансай.

Посетители фотографируются в день открытия Expo 2025 в Осаке, западная Япония, воскресенье, 13 апреля 2025 г. Hiro Komae/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Выставка проходит всего через 4 года после того, как Япония приняла Олимпийские игры в Токио во время пандемии коронавируса.

Экспо-2025 открывается на фоне торговых войн и опасений глобального экономического спада, вызванного пошлинами президента США Дональда Трампа, длящимся уже более 3 лет вторжением России в Украину и конфликтами на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что глобальная напряжённость обернулась в Японии "национальным кризисом" и заявил, что пошлины Трампа, особенно 25%-е сборы при экспорте автомобилей, станут ударом для всех отраслей японской промышленности и экономики.

Однако, несмотря на неопределенность, Япония намерена смягчить удар проедоставившимися возможностями.

"Я думаю, что время проведения выставки очень удачное, - говорит Сачико Йошимура, глава отдела глобальных коммуникаций Экспо-2025. - Проведение Экспо сейчас может в конечном итоге помочь справиться с разногласиями в мире. Я считаю, что проведение Expo в Японии может привести к укреплению международных отношений и улучшению ситуации".

Экспонаты, демонстрирующие передовые технологии, такие как роботы и летающие автомобили, а также поп-культуру, например Hello Kitty и Gundam, являются одними из самых ярких экспонатов выставки.

Павильон США в день открытия Expo 2025 в Осаке, центральная Япония, воскресенье, 13 апреля 2025 г. Hiro Komae/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Павильон США посвящен космическим путешествиям. Здесь снова выставлен лунный камень из миссии "Аполлон-12", ставший сенсацией на выставке 1970 года.

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Китай, также представляющий космические технологии, демонстрирует образцы грунта, доставленные в результате его лунных миссий.

Павильон Украины, украшенный сине-желтыми национальными флагами и с табличкой "Не продаётся" привлёк внимание посетителей глобусом и другими предметами со штрих-кодами. Отсканировав их, посетители могут увидеть видеоролики, рассказывающие о жизни людей во время войны и их усилиях по восстановлению.

Дмитрий Лютый, украинский креативный директор, сказал, что вопрос об участии его страны в выставке не решён до декабря из-за продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

Павильон Киева призван рассказать о тяготах войны и пропагандировать мир и стабильность на всей планете вместо конфликтов и страданий.