Осака: вид с воды

Инновации, традиции, яркая поп-культура: японская Осака гармонично сочетает в себе все эти направления, которые в совокупности определяют дух города и страны в целом. Наш корреспондент побывала в Осаке впервые, начав знакомство с водного круиза.

"Капитан Хироми" - так называет себя Хироми Накано, гид и управляющий небольшого прогулочного судна, на котором он ежедневно готов показывать город всем желающим. Почему именно водная экскурсия? Хироми поясняет: "У Осаки - множество разных лиц, мы можем наблюдать за сменой их выражения с воды, меняя угол зрения, ракурс. Это дает общее представление о городе... Водных маршрутов у нас несколько, - продолжает "капитан Хироми". - Но лучший,я считаю - тот, который позволяет полюбоваться современной архитектурой Осаки, увидеть мосты и типичные городские кварталы - например, Дотонбори, который стал настоящим торгово-развлекательной и культурной площадкой".

Экскурсия предполагает две остановки. Первая - в квартале Ниппонбаши. Это - настоящая Мекка для любителей новые технологий, здесь сконцетрированы самые известные бренды видеоигр, японских комиксов манга. Здесь же проходят перфомансы косплей, предполагающие переодевание в костюмы любимых персонажей.

Вторая и последняя остановка - захватывающий дух комплекс Umeda sky building, символ высокотехнологичной Японии, откуда открывается уникальная панорама.