Японская Осака: комедия, инновации и радушие

Осака - это безопасность, чистота, удобная инфраструктура, в том числе и торговая. Город - выбор номер один для тех, кто интересуется театром, особенно комедийным жанром. Роберта, наш в гид в Осаке - актриса.

Осака - третий по величине город Японии, инновационный и научный центр, гастрономическая гавань, колыбель национальной комедии. Мегаполис отличает динамизм, радушие, интерес к новому: неслучайно Осака вошла в тройку претендентов на прием у себя Международной выставки 2025 года. К тому же, по оценкам журнала Economist, в мире Осака также занимает третье место по критерию комфорта для жизни, уступая лишь Вене и Мельбурну.

Роберта Иретон, актриса: "Когда я впервые пришла в театральное агентство, мне сказали: "Поезжай-ка в Осаку". Почему? Потому что это - настоящая столица комедийного искусства Японии. В агентстве заметили: "Там сами люди научат тебя искусству комедии". Должна признать, так оно и случилось".

В Осаке любят гостей; это - одна из причин активной мобилизации населения вокруг проекта приема у себя "Экспо-2025". Именно горожане установили символическую стелу с заветной датой у входа в мэрию.

Тема Международной выставки заявлена так: "Города будущего и наша жизнь в них". Идея как нельзя лучше соответствует духу Осаки и региону Кансай в целом. Кансай - второй по значимости экономический район страны, важный инновационный и научный центр. Разработки и решения здешних исследователей признаны на самом высоком уровне.

Хирофуми Йошимура, мэр Осаки:"Профессор Хондзё в этом году получил Нобелевскую премию в области медицины за исследования в сфере борьбы с раком. Профессор Яманака, обнаруживший ИПС-клетки, новый тип стволовых клеток, также из региона Кансай".

В 20 минутах от центра города раскинулся остров Юмесима, где планируется разместить инфраструктуру и экспонаты будущей международной выставки. Остров славится своими футуристическими проектами, среди них - павильоны с нулевым потреблением энергии.

Осака - еще и настоящий инкубатор для малого и среднего бизнеса, в городе трудятся сотни стартапов, разрабатывающих революционные технологии. Например, использование СВЧ-волн в промышленных масштабах

Ивао Йошино, директор, Microwave Chemical: "Это - революционная технология, она изменит положение дел в отраслях, в которых вот уже сотни лет ничего не меняется.С ней мы вполовину сократим расход энергии и сможем строить более компактные предприятия".

Осака - настоящая колыбель японской культуры. Зайдите в павильон, построенный в честь прошедшей здесь выставки "Экспо" в 1970 году, прогуляйтесь по невероятной красоты саду; посетите синтоистское святилище Сумиёси-тайся; его история насчитывает без малого две тысячи лет.

Роберта Иретон, актриса: "Этот храм очень важен для жителей города. Они собираются здесь на празднование Нового года, загадывают желания, просят об удаче в бизнесе. Эти традиции хорошо известны. При входе в святилище поклонитесь дважды, потом дважды хлопните в ладоши. Помолитесь. После молитвы последний раз поклонитесь... Люди пишут свои желания на деревянных дощечках. Они, по идее, должны исполниться".

Хирофуми Йошимура, мэр Осаки: "В последние пять лет число иностранных туристов в Осаке увеличилось в пять раз, сегодня к нам приезжает миллион сто тысяч гостей в год. Мы бы хотели с помощью Международной выставки продемонстрировать богатства Осаки всему миру. Да, мы рассматриваем эту возможность именно так".

Город красив и днем, и ночью. Осака - еще и признанный гастрономический центр Японии. Местные рестораны "каппо" -визитная карточка Осаки. В простом интерьере и демократичной обстановке в них можно попробовать самые изысканные блюда японской кухни.

Роберта Иретон, актриса: "Да, здесь можно очень вкусно пообедать в достаточно простой обстановке. Традиция родилась именно в нашем городе. Здесь дешевле, чем в других ресторанах, а блюда готовят с учетом сезонных продуктов, которые закупают у местных поставщиков. В этом уникальность "каппо".

Жизнь в мегаполисе, кажется, никогда не замирает: Осака полна энергии и целеустремленности. Осталось дождаться 15 ноября и узнать, приедет ли Международная выставка именно сюда.