Аятолла Хаменеи привёл вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боеготовности

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Иран - против требований США провести прямые переговоры по ядерной программе Тегерана, заявил в воскресенье агентству Reuters высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. Он добавил, что Иран не приемлет шантажа президента США, заявившего, что в случае отказа этой Исламской республике грозят бомбардировки.

В Тегеране предупредили соседние страны, на территории которых расположены американские базы, что они могут оказаться на линии огня при таком развитии событий.

При этом, пояснил источник Reuters, хотя Иран отклонил требование Дональда Трампа о прямых переговорах, он намерен продолжать непрямые через посредничество Омана. Эта страна - давний канал связи между Ираном и США.

Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона по политическому урегулированию с Ираном анонимный иранский чиновник в разговоре с Reuters

Не исключено, что этот путь может оказаться "каменистым", но непрямые переговоры могут начаться в ближайшее время, если американская сторона их поддержит.

Иран предупредил страны региона о последствиях поддержки нападения США

Иран направил уведомления Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории, будет рассматриваться как враждебный акт, сказал также иранский чиновник.

Он добавил, что верховный лидер Аятолла Али Хаменеи привел вооружённые силы Ирана в состояние повышенной готовности.

Аналитики отмечают, что предупреждения Трампа о военных действиях против Ирана добавили напряжённость в регион, где идёт война Израиля с ХАМАС и Хезболлах, наносятся удары по Йемену, только что сменилось руководство в Сирии.

Опасения по поводу ещё более масштабного регионального конфликта встревожили государства Персидского залива, на которые приходится значительная доля мировых поставок нефти.

Представители правительств Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Бахрейна не сразу ответили на запросы информагентств о комментариях. Министерство иностранных дел Турции заявило, что ему ничего не известно о предупреждении.

В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Кувейт заверил Иран в том, что не потерпит никаких агрессивных действий, направленных против других стран со своей территории.

Союзник Ирана Россия заявила в четверг, что угрозы США о нанесении военных ударов по Исламской Республике неприемлемы, а в пятницу призвала к сдержанности. Иран пытается заручиться большей поддержкой России, но это "зависит от динамики" отношений между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, сказал чиновник.

Известные объектыядерной программы Ирана

1. Фурдо — обогатительная фабрика, построенная в самом центре горного массива;

2. Хундаб -- ветхий исследовательский реактор, вызвавший опасения по поводу расширения ядерного потенциала;

3. Натанз — комплекс, состоящий из двух обогатительных установок; один из них очень большой и подземный;

4. Исфахан — занимается разнообразной деятельностью: от производства компонентов центрифуг до подготовки урана к обогащению;

5. Бушер -- единственная действующая атомная электростанция Ирана, работающая на российском топливе, которое после использования возвращается в Россию.

سانتریفیوژ ایران آسوشیتدپرس

Двухмесячное "окно" для дипломатии

Дональд Трамп недавно заявил, что предпочел бы сделку по ядерной программе Ирана военной конфронтации. 7 марта он сообщил, что написал Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах.

Первый иранский чиновник заявил, что в первом раунде непрямых переговоров могут участвовать оманские посредники, курсирующие между делегациями Ирана и США. Хаменеи разрешил министру иностранных дел Аббасу Аракчи или его заместителю Маджиду Тахт-и Раванчи присутствовать на любых переговорах в Маскате.

Представитель правительства Омана не сразу ответил на запрос о комментариях. Однако чиновник полагал, что у него есть около двух месяцев на согласование сделки, ссылаясь на опасения, что давний враг Ирана Израиль может также нанести удар, если переговоры затянутся, и что это может спровоцировать так называемое "снятие" всех международных санкций в отношении Ирана.

Иран долгое время отрицал, что хочет создать ядерное оружие. Тем не менее, он "резко" ускорил обогащение урана до 60%, что близко к 90% оружейного уровня, предупреждает Агентство ООН по ядерному надзору.

Западные государства заявляют, что нет необходимости обогащать уран до такого высокого уровня в рамках какой-либо гражданской программы и что ни одна другая страна не делала этого для другой цели, нежели создание ядерной бомбы.

В понедельник командующий воздушно-космическими силами корпуса эмир Али Хаджизаде заявил, что военные базы США в регионе могут стать мишенью в случае любых боевых действий.

Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке после того, как Касем Сулеймани, действующий командующий силами КСИР «Кудс», погиб в результате ракетного удара США по Багдаду в 2020 году.