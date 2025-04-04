По меньшей мере 100 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по Газе

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В результате серии израильских авиаударов по сектору Газа в четверг погибли по меньшей мере 100 палестинцев, в том числе 27 человек, укрывавшихся в здании школы на севере сектора, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

Израиль усиливает наступление в рамках кампании, направленной на усиление давления на ХАМАС и уничтожение этой группировки в Газе.

Тела 14 детей и пяти женщин были обнаружены в школе в районе Ат-Туффа в городе Газа. Число погибших может возрасти, так как некоторые из 70 пострадавших получили серьезные ранения, сказал представитель подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы.

По его словам, более 30 жителей Газы погибли в результате ударов по домам в соседнем районе.

Прощальная церемония с погибшими в результате израильского авиаудара по Газе, 3 апреля 2025 года AP

Израильские военные заявили, что нанесли удар по "командному центру ХАМАС" в районе города Газа, подчеркнув, что приняли меры, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения.

ХАМАС назвал атаку "массовым убийством" гражданских лиц.

По данным ЦАХАЛ, с момента возобновления боевых действий 18 марта израильские военные нанесли более 600 ударов по целям в Газе, уничтожив более 250 боевиков ХАМАС, включая 12 высокопоставленных представителей военного крыла и политбюро группировки.

Инас Аль-Аккад над телом мужа, который погиб в результате авиаудара. Хан-Юнис, 3 апреля 2025 года AP

В четверг Израиль издал приказ об эвакуации жителей северных районов Газы, приказав им двигаться на запад и юг в убежища, предупредив, что планирует "действовать в районе с особой силой".

"Террористические организации вновь начали запускать ракеты из районов, где находятся мирные граждане. Ради вашей же безопасности просим вас немедленно эвакуироваться на запад, в гуманитарные зоны в городе Газа", - говорится в сообщении на арабском, опубликованном в соцсети Х представителем ЦАХАЛ.

Многие палестинцы, подчинившиеся требованиям о принудительной эвакуации, шли пешком, некоторые несли свои вещи на спине, другие использовали тележки с запряженными в них ослами.

По данным ООН, около 280 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как закончилось перемирие в Газе.

Новые распоряжения об эвакуации появились через день после того, как высокопоставленные правительственные чиновники заявили, что Израиль намерен захватить значительную часть палестинской территории и создать новый коридор безопасности через нее.

Палестинцы покидают район, по целям в котором Израиль будет наносить удары, 3 апреля 2025 года AP

Чтобы оказать давление на ХАМАС, Израиль блокирует доставку продовольствия, топлива и гуманитарной помощи, в результате чего гражданское население столкнулось с острой нехваткой предметов первой необходимости. Такая тактика, по мнению правозащитных групп, является военным преступлением.

В результате ночных ударов Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 55 человек, сообщили в четверг палестинские медики.

В Хан-Юнисе в больницу Насер были доставлены тела 14 человек, из которых девять были из одной семьи. Среди погибших - пять детей и четыре женщины.

Тела еще 19 человек, включая пятерых детей в возрасте от года до семи лет, и беременную женщину, привезли в Европейскую больницу вблизи Хан-Юниса, сообщили представители больницы.

Израиль пообещал провести независимое расследование операции 23 марта, в ходе которой военные открыли огонь по машинам скорой помощи на юге Газы.

По данным ООН, 15 палестинских медиков и сотрудников скорой помощи были убиты, а их тела были захоронены израильскими солдатами в братской могиле.

Израильские военные первоначально заявили, что в машинах находились боевики. Позже было сообщено, что расследование будет вести экспертный орган по установлению фактов, "ответственный за изучение исключительных инцидентов" во время войны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на заседании Совбеза ООН сообщил, что с начала марта в результате возобновления израильских военных операций в Газе погибли более 1 200 палестинцев, в том числе по меньшей мере 320 детей, уточнив, что это данные палестинского минздрава.

"Продолжаются бомбардировки жилых домов, палаточных лагерей, больниц и школ, в том числе в местах, куда палестинцам было приказано переехать, – сказал Тюрк. – Не было передышки, даже когда палестинские семьи праздновали окончание священного месяца Рамадан".

При этом он отметил, что ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки продолжают неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из Газы, нарушая международное гуманитарное право.

Седьмого октября 2023 года ХАМАС организовал нападение на юге Израиля, убив около 1 200 человек и взяв в заложники более 250 человек. В ответ израильские военные начали военную операцию против боевиков, пообещав уничтожить группировку, чтобы исключить возможность повторения подобных атак в будущем.