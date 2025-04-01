Тысячи людей бежали из Рафаха после того, как Израиль издал новый приказ об эвакуации

By Euronews и AP

По оценкам ООН, приказ затронул 140 000 человек. Израильские военные сообщили, что в рамках операции на севере и в центральных районах сектора был уничтожен тоннель боевиков ХАМАС.

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Тысячи палестинцев бежали из Рафаха на юге секторе Газа после того, как израильские военные издали новый приказ об эвакуации, указывающий на возможное начало еще одной крупной наземной операции.

По оценкам ООН, приказ об эвакуации затронул по меньшей мере 140 000 человек.

Люди выехали на север с вещами, погруженными на ослов и сложенными на крышах автомобилей. Некоторые семьи шли пешком, неся багаж, а дети держали взрослых за руки.

"Мы умираем. Нет ни еды, ни питья, ни электричества, ни лекарств", - говорит Ханади Дахуд, переселенец из южного города Хан-Юнис. "Мы хотим жить. Мы просто хотим жить. Мы устали".

Приказ Израиля об эвакуации распространяется на Рафах и близлежащие районы. Палестинцам советуют отправиться в палаточные лагеря на побережье в районе Муваси.

Тем временем израильские военные сообщили о "продолжении целенаправленные операции по расширению периметра безопасности в северной и центральной частях сектора Газа".

В заявлении также говорится, что в рамках операции войска "ликвидировали километровый подземный туннель, принадлежащий ХАМАС", а также "обнаружили мастерскую, используемую для производства ракет и пусковых установок".

В заявлении говорится, что войска уничтожили "50 террористов".

Путь к новому перемирию неясен

Израиль прекратил перемирие с радикальной группировкой ХАМАС и возобновил воздушную и наземную операцию в начале этого месяца. В начале марта были прекращены поставки продовольствия, топлива, медикаментов и гуманитарной помощи примерно 2 миллионам палестинцев, проживающих на этой территории.

В мае прошлого года Израиль начал масштабную операцию в Рафахе, на границе с Египтом. Военные захватили стратегический коридор вдоль границы, а также контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом - единственные ворота из Газы во внешний мир, не контролируемые Израилем.

Израиль должен был покинуть этот коридор в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое он подписал с ХАМАС в январе под давлением США, но позже отказался это сделать, сославшись на необходимость предотвратить контрабанду оружия.

По данным израильских СМИ, Тель-Авив предложил посредникам в Египте и Катаре новое соглашение о прекращении огня. По словам высокопоставленного израильского чиновника, соглашение требует, чтобы ХАМАС освободил 11 живых заложников и 16 тел в обмен на неопределенное количество палестинских заключенных.

Согласно условиям, Израиль приостановит боевые действия в Газе на 40 дней, сразу после освобождения заложников, в течение которых будут вестись переговоры о следующем этапе. По словам чиновника, ХАМАС также будет обязан предоставить информацию обо всех оставшихся пленниках к пятому дню переговоров.

Палестинцы прибывают в Хан Юнис из Рафаха после приказа об эвакуации AP Photo/Abdel Kareem Hana

Израиль поклялся активизировать военные операции, пока ХАМАС не освободит оставшихся 59 заложников - 24 из них, как считается, живы. Израиль также потребовал, чтобы ХАМАС разоружился и покинул территорию сектора Газа - условия, которые не были включены в соглашение о прекращении огня и которые ХАМАС отверг.

ХАМАС настаивает на выполнении подписанного соглашения, которое предусматривало освобождение оставшихся заложников в обмен на длительное прекращение огня и уход Израиля. Переговоры по этим частям соглашения должны были начаться в феврале, но состоялись лишь предварительные переговоры.