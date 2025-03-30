Израиль расширяет наземные операции в Газе на фоне продолжающихся усилий по прекращению огня

ЦАХАЛ заявляет о расширении наземного наступления на юге сектора Газа. Войска продвигаются вглубь Рафаха, стремясь расширить буферную зону вдоль границ анклава.

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В конце субботы израильские военные объявили об эскалации наземного наступления в южной части сектора Газа.

Силы продвинулись в район Аль-Дженин в Рафахе в рамках своей инициативы по созданию буферной зоны для "расширения зоны безопасности" вдоль границ.

ЦАХАЛ заявляет, что его войска продолжают успешно ликвидировать объекты инфраструктуры и цели ХАМАС в других районах Газы. В сети X они сообщили, что было уничтожено несколько целей ХАМАС, включая склады оружия, ракетные установки и здания, служившие военными аванпостами.

Они добавили, что в результате ударов также погибли несколько боевиков ХАМАС и боевиков, связанных с базирующейся в Газе группировкой.

Усилия по восстановлению режима прекращения огня в Газе продолжаются

Между тем, в пятницу ХАМАС объявил, что принял новое предложение о прекращении огня от посредников - Катара и Египта. Израиль же отметил, что направил встречное предложение в "полной координации" с третьим посредником - Соединенными Штатами.

Египет в начале недели выступил с предложением вернуть проблемное прекращение огня в прежнее русло после неожиданного возобновления Израилем боевых действий. Не сразу стало ясно, изменилось ли предложение до того, как Халиль аль-Хайя, лидер ХАМАС, объявил о его принятии.

Египетский чиновник сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что ХАМАС отпустит из Газы пятерых живых заложников, включая американца-израильтянина, в обмен на то, что Израиль разрешит доставку помощи на территорию, сделает паузу в боевых действиях на несколько недель и освободит сотни палестинских заключенных.

Именно в этой крайне напряженной обстановке ХАМАС опубликовал в субботу видео, на котором израильский заложник Элкана Бохбот требует от израильского правительства гарантировать его освобождение, чтобы вернуться с жене и сыну.

34-летний Бохбот был похищен 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля Nova.

Это уже второе видео с израильскими заложниками, опубликованное ХАМАС за неделю. Ранее, в понедельник, он запечатлен вместе с другим заложником, Йосефом-Хаимом Оханой, также похищенным во время нападения на фестиваль Nova. В видеоролике двое мужчин обсуждают опасности, с которыми они столкнулись после того, как 18 марта после примерно двухмесячного перемирия возобновились израильские авиаудары по Газе.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не сообщил никаких подробностей о встречном предложении, которое, по его словам, было выдвинуто после консультаций, проведенных Нетаньяху в пятницу.

Люди принимают участие в акции протеста с требованием немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в Тель-Авиве, Израиль, суббота, 29 марта 2025 г. Maya Alleruzzo/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Израиль возобновил наступление на Газу почти две недели назад, после того как прекратил перемирие с ХАМАС, нанеся неожиданную волну авиаударов, в результате которых погибли сотни людей.

Нетаньяху пообещал наращивать атаки до тех пор, пока ХАМАС не вернет 59 заложников - 24 из них, как считается, живы. Израиль также хочет, чтобы ХАМАС разоружился, отказался от власти и отправил своих лидеров в изгнание.

ХАМАС заявляет, что освободит оставшихся пленников только в обмен на палестинских заключенных, полный уход Израиля из анклава и длительное прекращение огня, чтобы положить конец более чем 15-месячным боям.

Война в Газе унесла жизни более 50 000 человек, согласно данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС. Министерство не уточняет, сколько из них были гражданскими лицами и боевиками, но исследование ООН показало, что около 70% смертей, которые удалось подтвердить, были женщинами и детьми.

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"Хезболлах" обещает ответить, если Израиль не прекратит боевые действия

Лидер ливанской группировки "Хезболлах" Наим Касем предупредил в субботу, что если израильские атаки на Ливан продолжатся, а ливанское правительство не предпримет никаких действий, чтобы остановить их, то группировка в конечном итоге прибегнет к другим альтернативам.

Комментарии Наима Касема прозвучали через день после того, как Израиль начал атаку на столицу Ливана впервые с момента прекращения огня, завершившего последнюю войну между Израилем и "Хезболлах" в ноябре.

Лидер «Хезболлах» шейх Наим Касем дает интервью агентству Associated Press в южном пригороде Бейрута, Ливан, вторник, 2 июля 2024 г. Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Удар по Бейруту был нанесен через несколько часов после того, как из Ливана в сторону Израиля были выпущены две ракеты, причастность к которым "Хезболлах" отрицает. Израильские официальные лица не дали немедленного ответа.

Израильские войска должны были полностью уйти со всей ливанской территории к концу января, а "Хезболлах" - прекратить свое военное присутствие к югу от реки Литани на границе с Израилем в соответствии с перемирием, заключенным при посредничестве США и положившим конец 14-месячной войне между Израилем и "Хезболлах".

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Срок был продлен до 18 февраля, но Израиль остался на пяти пограничных пунктах, одновременно нанося десятки ударов по целям "Хезболлах" на юге и востоке Ливана.

Пожарные работают на месте израильского авиаудара в Дахие, южном пригороде Бейрута, Ливан, пятница, 28 марта 2025 г. Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved

"Мы полностью выполнили все требования, и у нас нет присутствия к югу от Литани, но Израиль не подчинился. Израиль совершает агрессию каждый день", - сказал Касем в своем выступлении по телевидению в субботу вечером.

На прошлой неделе в результате израильских авиаударов по нескольким населенным пунктам Ливана погибли шесть человек, а в пятницу в результате авианалета по южной деревне погибли три человека и 18 получили ранения, большинство из которых - женщины и дети.

"Наше терпение до сих пор направлено на то, чтобы дать шанс решениям, которые могли бы уменьшить боль и жертвы", - сказал Касем.