Сообщается, что солдаты Корейской народной армии понесли большие потери в Курской области.

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КНДР, по всей видимости, перебросила в Россию дополнительно 3 000 своих солдат для участия в войне против Украины. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. По его информации, войска были переброшены в январе и феврале.

Также Сеул сообщает, что Северная Корея предоставила российской армии "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, самоходных гаубиц и ракетных пусковых установок.

Считается, что в прошлом году Пхеньян направил 11 000 своих солдат в Курскую область. Когда в августе ВСУ неожиданно начали наступление в этом районе, несколько бойцов попали в плен.

Позже появились сообщения о том, что северокорейские военные выводились за линию фронта в январе после того, как понесли тяжёлые потери.

По оценкам Сеула, в боях на стороне России погибли или получили ранения около 4 000 солдат армии КНДР.

На прошлой неделе Ким Чен Ын выразил свою "неизменную поддержку России" во время визита в Пхеньян секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Тот выразил благодарность лидеру Северной Кореи за "солидарность с позицией России по всем важнейшим геополитическим вопросам, особенно по украинскому вопросу".

В 2024 году страны заключили обронный пакт, по которому взяли на себя обязательство направить друг другу военную помощь в случае нападения.

Заявление Южной Кореи прозвучало в тот момент, когда европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить помощь и гарантии безопасности Украины.

Так называемая "коалиция желающих" надеется поддержать Киев в переговорах с Москвой при посредничестве Вашингтона о прекращении огня.

В начале этой недели Белый дом объявил, что обе стороны поддержали соглашение об отказе от нанесения ударов в Чёрном море.

Однако Россия заявила, что соглашение будет действовать только в случае отмены некоторых западных санкций, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не входило в договорённости.