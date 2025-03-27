Сообщается, что солдаты Корейской народной армии понесли большие потери в Курской области.
КНДР, по всей видимости, перебросила в Россию дополнительно 3 000 своих солдат для участия в войне против Украины. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. По его информации, войска были переброшены в январе и феврале.
Также Сеул сообщает, что Северная Корея предоставила российской армии "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, самоходных гаубиц и ракетных пусковых установок.
Считается, что в прошлом году Пхеньян направил 11 000 своих солдат в Курскую область. Когда в августе ВСУ неожиданно начали наступление в этом районе, несколько бойцов попали в плен.
Позже появились сообщения о том, что северокорейские военные выводились за линию фронта в январе после того, как понесли тяжёлые потери.
По оценкам Сеула, в боях на стороне России погибли или получили ранения около 4 000 солдат армии КНДР.
На прошлой неделе Ким Чен Ын выразил свою "неизменную поддержку России" во время визита в Пхеньян секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
Тот выразил благодарность лидеру Северной Кореи за "солидарность с позицией России по всем важнейшим геополитическим вопросам, особенно по украинскому вопросу".
В 2024 году страны заключили обронный пакт, по которому взяли на себя обязательство направить друг другу военную помощь в случае нападения.
Заявление Южной Кореи прозвучало в тот момент, когда европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить помощь и гарантии безопасности Украины.
Так называемая "коалиция желающих" надеется поддержать Киев в переговорах с Москвой при посредничестве Вашингтона о прекращении огня.
В начале этой недели Белый дом объявил, что обе стороны поддержали соглашение об отказе от нанесения ударов в Чёрном море.
Однако Россия заявила, что соглашение будет действовать только в случае отмены некоторых западных санкций, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не входило в договорённости.