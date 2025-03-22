Израиль нанёс удары по «десяткам» целей в Ливане

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Израиль в субботу нанёс ракетные удары по территории Ливана — в ответ на ракеты, запущенные ранее в сторону Еврейского государства.

Сообщается, что были поражены «десятки объектов» группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В то же время ни «Хезболлах», ни другие группировки не взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля.

Это самый интенсивный обмен ударами с ноября прошлого года, когда Израиль и «Хезболлах» заключили перемирие.

В Израиле заявили, что власти Ливана несут ответственность за любые обстрелы со своей территории.

По условиям ноябрьского перемирия израильские войска должны были уйти со всей территории Ливана к концу января. Позже этот срок был продлен до 18 февраля. Но с тех пор израильские войска фактически сохраняют присутствие в пяти приграничных населённых пунктах на юге Ливана.