NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

По меньшей мере 85 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе (Минздрав ХАМАС)

Тела жертв авиаудара израильской армии готовят к погребению в больнице Индонезии в Бейт-Лахии, 20 марта 2025 г.
Тела жертв авиаудара израильской армии готовят к погребению в больнице Индонезии в Бейт-Лахии, 20 марта 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Армия обороны Израиля возобновила бомбардировки сектора Газа и наземную операцию, силы ЦАХАЛ вернулись в коридор Нецарим.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 85 палестинцев погибли в результате израильских ударов по сектору Газа минувшей ночью и утром в четверг, сообщают представители местного Министерства здравоохранения, подконтрольного группировке ХАМАС.

По сообщениям, были атакованы дома в северных и южных районах анклава, когда жители ещё спали.

Один из ударов пришёлся на дом семьи Абу Дака в деревне Абасан аль-Кабира, недалеко от Хан-Юниса у границы с Израилем. Ранее власти Израиля издали приказ об эвакуации населения восточной части сектора, в том числе - из этого района.

В результате удара там погибли по меньшей мере 16 человек, в основном женщины и дети, сообщили в близлежащей Европейской больнице, куда поступили тела жертв.

Среди них - отец и его семеро детей, а также родители и брат месячного младенца, который выжил вместе с бабушкой и дедушкой.

Соседи наблюдают, как добровольцы и спасатели ищут выживших среди обломков дома, разрушенного в результате авиаудара в Хан-Юнисе, 20 марта 2025 года
Соседи наблюдают, как добровольцы и спасатели ищут выживших среди обломков дома, разрушенного в результате авиаудара в Хан-Юнисе, 20 марта 2025 годаAP Photo

"Ещё одна тяжелая ночь", - сказал Хани Авад, который помогал спасателям искать выживших среди обломков. "Дом рухнул на головы людей".

Израильские военные заявили, что атаковали многочисленные объекты ХАМАС по всей территории Газы, убив десятки боевиков и уничтожив военные сооружения.

Вечером в среду в центре Израиля звучали сирены воздушной тревоги, - по сообщениям ЦАХАЛ, из-за снарядов, выпущенных с территории анклава. Это был первый ракетный обстрел из Газы с тех пор, как Израиль прервал перемирие, начав внезапную бомбардировку утром во вторник.

Израильские военные также восстановили блокаду северной части сектора, включая главный его город Газа. Они предостерегли жителей от проезда по главной дороге, заявив, что на юг будет разрешено попасть только по дороге прибрежной.

Во вторник палестинский Минздрав сообщал о гибели более 400 жителей, подчёркивая, что это в основном женщины и дети. Ведомство в своих подсчётах не делает различий между гражданскими лицами и боевиками ХАМАС.

Силы ЦАХАЛ продвигаются

Во вторник израильские ВВС возобновили интенсивные бомбардировки сектора Газа после двух месяцев хрупкого перемирия, действавшего с 19 января, во время которого удалось освободить более двух десятков заложников.

Израиль возложил ответственность за возобновление боевых действий на ХАМАС, упирая на то, что группировка неоднократно отклонялп предложения о продлении действия соглашения о прекращении огня.

В среду израильские сухопутные войска впервые с января продвинулись в Газе, захватив часть коридора Нецарим, отделяющего северную часть территории от южной.

Израиль, который также прекратил поставки продовольствия, топлива и гуманитарной помощи примерно двум миллионам палестинцев Газы, поообещал усилить удары и продолжать их до тех пор, пока ХАМАС не передаст ему 59 заложников, которых удерживает с 7 октября 2023 года.

По меньшей мере 35 из них считаются погибшими.

РЕКЛАМА

Группировка заверяетт, что освободит оставшихся заложников только в обмен на длительное прекращение огня и полный уход ЦАХАЛ из Газы.

Конца не видно

Война началась, когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС ворвались в южные израильские кибуцы, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека. Большинство из них - мирные жители.

Большая часть захваченных были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня или последующих сделок.

Израильские войска своими силами спасли восемь заложников и нашли тела десятков других.

РЕКЛАМА
Палестинцы выезжают из Бейт-Хануна на следующий день после возобновления израильского наступления в секторе Газа, 19 марта 2025 года
Палестинцы выезжают из Бейт-Хануна на следующий день после возобновления израильского наступления в секторе Газа, 19 марта 2025 годаAP Photo

По данным министерства здравоохранения Газы, тогда в результате ответного наступления Израиля погибло около 49 000 палестинцев.

Израиль утверждает, что уничтожил около 20 000 боевиков.

В разгар войны около 90 % жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть территории сектора разрушена.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль возобновил наземную операцию, ЦАХАЛ входит в коридор Нецарим

Антивоенные протесты после новых ударов по Газе

Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа, погибли более 400 человек