В США рассекретили тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди

В США рассекретили 13 тысяч архивных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди.

При этом 515 файлов по этому делу обнародованы не будут, так как их публикация может нанести вред безопасности США, заявил президент страны Джо Байден. Еще 2545 — останутся частично закрытыми от публики.

Историки надеются, что документы позволят узнать больше о смерти президента Кеннеди, который был застрелен в ноябре 1963-го в Далласе. Расследование, завершенное годом позже, показало, что в него выстрелил американец Ли Харви Освальд, ранее проживавший в Советском Союзе. Тем не менее многие конспирологи считают, что в деле могло быть замешано ЦРУ.