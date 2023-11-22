60 лет назад убили Кеннеди

Джон Кеннеди стал четвёртым президентом США, убитым на своём посту, после Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма Мак-Кинли. Его застрелили во время предвыборной поездки в техасский Даллас.

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Эта трагедия ошеломила весь мир, травмировала несколько поколений американцев и породила множество конспирологических теорий – ровно 60 лет назад, 22 ноября 1963 года, в Далласе было совершено покушение на Джона Фицджеральда Кеннеди.

46-летний президент-демократ был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин проезжал в лимузине по Элм-Стрит.

Единственным официальным подозреваемым стал Ли Харви Освальд, но на второй день после задержания, во время перевода в другую тюрьму, его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби в присутствии полицейских и журналистов.

Позже специальная комиссия пришла к выводу, что убийца президента действовал в одиночку, при этом мотив так и не был установлен.