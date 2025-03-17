Прокуратура Литвы: поджог IKEA в Вильнюсе был организован спецслужбами РФ

В ходе предварительного расследования установлено, что поджог совершил несовершеннолетний на тот момент молодой человек, гражданин Украины. По данным прокуратуры, он и его сообщники планировали теракт в Латвии.
У литовских властей есть достаточные основания полагать, что российские спецслужбы организовали поджог склада магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года, заявили представители прокуратуры.
Согласно материалам досудебного расследования, имеются доказательства того, что преступление совершил на тот момент несовершеннолетний гражданин Украины.
По словам представителей литовской прокуратуры, он действовал в интересах российских военных структур и служб безопасности "в составе заранее созданной организованной террористической группы, имевшей целью совершение преступлений террористического характера на территории Литвы и Латвии".
Девятого мая прошлого года в вильнюсском магазине IKEA произошел пожар. Как выяснили следователи, подозреваемый установил на складе "зажигательное устройство с часовым механизмом", которое было приведено в действие ночью.
Сняв пожар на видео и отправив запись, молодой человек уехал в Польшу, где в качестве вознаграждения за выполненное задание получил автомобиль BMW 530.
Позже он вернулся в Литву и, забрав средства, предназначенные для исполнения "следующего террористического акта", на автобусе отправился в Латвию, однако был задержан.
По словам представителя прокуратуры, выбор IKEA не был случайным, так как компания в знак поддержки Украины ушла из РФ, закрыв магазины и несколько производственных предприятий.
"Организаторами этих действий является Россия – они связаны с военной разведкой и силами безопасности", – цитируют литовские СМИ руководителя Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артураса Урбялиса.
По его словам, теракты были направлены на запугивание населения Литвы и Латвии, оказание давления на правительства этих стран, ЕС и других государств с целью уменьшить или прекратить поддержку Украины.
Урбялис предположил, что исполнители связаны и с преступлениями, совершенными в Польше.
В прошлом году польский премьер Дональд Туск упомянул инцидент в Вильнюсе, когда в мае были арестовали девять членов предполагаемой российской шпионской группы.
В беседе с журналистами Туск сообщил, что они "были непосредственно причастны к актам саботажа в Польше", уточнив, что в группу входили граждане Украины, Беларуси и Польши.
Наряду с пожаром в вильнюсском торговом центре Туск упомянул о попытке поджога лакокрасочной фабрики в западном польском городе Вроцлав.