Ильхам Алиев: Глобальная стабильность не будет достигнута в ближайшие годы

By Jane Witherspoon

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что в ближайшие месяцы и даже годы стабильность в мире маловероятна, подчеркнув необходимость реалистично оценивать сроки и возможности разрешения крупных конфликтов.

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В современном быстро меняющемся мире глобальная стабильность не будет достигнута в ближайшие месяцы или даже годы, заявил в интервью Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о "глобальных трансформациях момента" на Глобальном Бакинском форуме в азербайджанской столице в четверг, Алиев отметил, что мир вступил в "фазу выработки новых правил и норм".

"Старого мирового порядка, похоже, больше нет. И какой будет новая конфигурация взаимодействия международного сообщества, никто не знает. Есть разные мнения", - сказал Алиев.

По его словам, "что абсолютно ясно, так это то, что каждая страна должна быть более сконцентрирована на своих собственных возможностях, не полагаться на помощь извне и даже на международное право.

Алиев сказал, что предпочитает быть "реалистом, а не оптимистом" в отношении способности ключевых мировых игроков находить решения крупных конфликтов, особенно когда речь идет о войне России в Украине.

"Даже если война прекратится, нет никакой гарантии, что она не вспыхнет снова", - пояснил азербайджанский лидер.

"У нас было время, когда почти 30 лет действовало соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, которое было достигнуто весной 1994 года, но это не означало, что война закончилась. Она просто трансформировалась. Война заканчивается лишь тогда, когда у вас есть мирное соглашение", - подчеркнул Алиев.

Регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий переживал "конфронтацию и враждебность", отметил он. Сегодня "важно защитить регион от любых кризисов", добавил президент Азербайджана.

"Сейчас у нас относительно спокойные периоды, поэтому нам нужно сосредоточиться на этом, чтобы создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться жить по соседству, как это было во времена Советского Союза", - сказал азербайджанский лидер.

Азербайджан, как и другие страны региона, был одной из 15 республик СССР, когда провозгласил независимость в октябре 1991 года. Алиев считает, что отсутствие независимости означало, что ни одна из стран региона не могла планировать свое будущее, и подчеркивает, что республики поддерживали "активное взаимодействие".

Говоря о нынешнем состоянии отношений Баку с соседней Арменией, президент Азербайджана сказал, что "большое преимущество сегодняшней ситуации" можно увидеть в спокойном периоде последних пяти лет.

Однако стабильность приходит только через соглашение, отметил он.

"Пока не будет подписан мирный договор, стабильности не будет", - заключил Алиев.