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Ильхам Алиев: Глобальная стабильность не будет достигнута в ближайшие годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Глобальном Бакинском форуме, 13 марта 2025 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Глобальном Бакинском форуме, 13 марта 2025 года Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Jane Witherspoon
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews заявил, что в ближайшие месяцы и даже годы стабильность в мире маловероятна, подчеркнув необходимость реалистично оценивать сроки и возможности разрешения крупных конфликтов.

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В современном быстро меняющемся мире глобальная стабильность не будет достигнута в ближайшие месяцы или даже годы, заявил в интервью Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Говоря о "глобальных трансформациях момента" на Глобальном Бакинском форуме в азербайджанской столице в четверг, Алиев отметил, что мир вступил в "фазу выработки новых правил и норм".

"Старого мирового порядка, похоже, больше нет. И какой будет новая конфигурация взаимодействия международного сообщества, никто не знает. Есть разные мнения", - сказал Алиев.

По его словам, "что абсолютно ясно, так это то, что каждая страна должна быть более сконцентрирована на своих собственных возможностях, не полагаться на помощь извне и даже на международное право.

Алиев сказал, что предпочитает быть "реалистом, а не оптимистом" в отношении способности ключевых мировых игроков находить решения крупных конфликтов, особенно когда речь идет о войне России в Украине.

"Даже если война прекратится, нет никакой гарантии, что она не вспыхнет снова", - пояснил азербайджанский лидер.

"У нас было время, когда почти 30 лет действовало соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, которое было достигнуто весной 1994 года, но это не означало, что война закончилась. Она просто трансформировалась. Война заканчивается лишь тогда, когда у вас есть мирное соглашение", - подчеркнул Алиев.

Регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий переживал "конфронтацию и враждебность", отметил он. Сегодня "важно защитить регион от любых кризисов", добавил президент Азербайджана.

"Сейчас у нас относительно спокойные периоды, поэтому нам нужно сосредоточиться на этом, чтобы создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться жить по соседству, как это было во времена Советского Союза", - сказал азербайджанский лидер.

Азербайджан, как и другие страны региона, был одной из 15 республик СССР, когда провозгласил независимость в октябре 1991 года. Алиев считает, что отсутствие независимости означало, что ни одна из стран региона не могла планировать свое будущее, и подчеркивает, что республики поддерживали "активное взаимодействие".

Говоря о нынешнем состоянии отношений Баку с соседней Арменией, президент Азербайджана сказал, что "большое преимущество сегодняшней ситуации" можно увидеть в спокойном периоде последних пяти лет.

Однако стабильность приходит только через соглашение, отметил он.

"Пока не будет подписан мирный договор, стабильности не будет", - заключил Алиев.

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