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Американское оружие снова идёт в Украину. Российские ВС продвигаются на Курском направлении

Солдаты 5-й украинской бригады держат плакат с благодарностью США за поддержку во время флешмоба на линии фронта под Торецком, Донецкая область, Украина, 11 марта 2025 года.
Солдаты 5-й украинской бригады держат плакат с благодарностью США за поддержку во время флешмоба на линии фронта под Торецком, Донецкая область, Украина, 11 марта 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews
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США возобновили поставки своего оружия ВСУ, которые с трудом сдерживают натиск российских сил. Те существенно продвинулись в Курской области и, по данным ряда источников, уже полностью контролируют Суджу.

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США возобновили поставки оружия в Украину, подтвердили официальные лица в среду.

Это решение Белый дом принял сразу после того, как Киев и Вашингтон выпустили совместное заявление по итогам состоявшихся во вторник переговоров в Саудовской Аравии. На них украинская сторона приняла предложение американской о немедленном 30-дневном прекращении огня.

Как заявил журналистам в среду госсекретарь США Марко Рубио, он "счастлив", что Украина поддержала мирный процесс, и "мяч теперь на стороне России". Рубио уточнил, что настало время сфокусироваться на "реальной дипломатии", но Украина должна иметь средства, сдерживающие противника от будущей агрессии.

Госсекретарь добавил, что если Россия согласится с предложениями, то "предстоит определить тех, кому обе стороны доверяют и кто мог бы на местах наблюдать и отслеживать возможные случаи стрельбы"

Тем временем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Вашингтон возобновил отправку Киеву оружие. О том же сказал его польский коллега Радослав Сикорский, уточнив, что поставки вооружений через логистический центр Ясенка в Польше "вернулись к прежним уровням".

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"Для танго нужны двое"

Разрешение администрации Трампа о разморозке военной помощи политологи называют разворотом на 180 градусов его внешней политики. Для Москвы же в перспективе это создаёт дополнительные трудности в достижении её военных целей.

Марко Рубио заявил в среду, что Вашингтон будет искать “точки соприкосновения” с Россией, чтобы выяснить, готов ли президент Владимир Путин вести переговоры о прекращении войны.

В тот же день глава Белого дома объявил о намерении уже на этой неделе поговорить с российским лидером. "Для танго нужны двое", - пояснил Дональд Трамп.

Кремль не сразу прокомментировал предложение, поступившее после переговоров в Джидде, которое подразумевает прекращение ракетных, бомбовых ударов и ударов беспилотниками как в море, так и по всей линии фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил "не забегать вперёд" в этом вопросе, уточнив, что Москва ждёт от американской стороны "детальную информацию", которая, как он ожидает, будет передана по "различным дипломатическим каналам в ближайшие дни".

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30-дневная пауза не выгодна России?

Зампредседателя Совфеда Константин Косачёв написал в Telegram, что, поскольку Россия продвигается вперёд на поле боя, сделка для Москвы будет иной, чем та, о которой Украина договорилась с США.

"Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договорённости (при всём понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских", - считает он.

Российские ВС действительно активизировали наступательные операции, особенно - на Курском направлении, пытаясь вытеснить украинские войска, которые с августа прошлого года контролируют часть Курской области с десятками населённых пунктов. Минобороны РФ сообщают о "разгроме формирований ВСУ" на этой территории. Опубликованные Генштабом украинской армии карты боевых действий последних дней свидетельствуют о том, что подконтрольная ей зона значительно уменьшилась.

Кроме того, в среду стало известно, что с поста командующего ОК "Север" вооружённых сил Украины уволили генерал-майора Дмитрия Красильникова, который руководил операцией по наступлению в Курской области. Причины данного решения, по словам самого Красильникова, ему неизвестны.

Все последние дни боевые действия были сосредоточены в районе стратегически важного города, центра снабжения курской группировки ВСУ - Суджи.

В среду госсми обнародовали кадры с поднятием флага РФ в центре города. В провоенных Telegram-каналах публикуются видео из разных городских районов, на которых запечатлены российские военные и техсредства. Проанализировав их, издание "Медуза" пришло к выводу о том, что украинские силы "полностью покинули Суджу". О том же говорят данные украинского мониторингового проекта DeepState. Его обновлённая карта боевых действий свидетельствует о том, что Суджа больше не находится под контролем ВСУ.

Официально эту информацию пока не подтвердила ни одна из сторон.

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