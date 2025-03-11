Трамп заявил, что увеличит тарифы на канадскую сталь и алюминий до 50%

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Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о намерении удвоить запланированные тарифы на канадскую сталь и алюминий, подняв их до 50%.

В сообщении в соцсети Truth Social он написал, что тарифы вступят в силу в среду, 12 марта. По его словам, это ответ на установленные Канадой 25-процентные пошлины на электричество.

"Я поручил своему министру торговли ввести ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 25-процентные тарифы до 50% на всю сталь и алюминий, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире", - написал Трамп.

Он также потребовал от канадских властей немедленно снизить пошлины на американскую молочную продукцию, назвав их возмутительными.

"Если Канада не отменит другие вопиющие и давно действующие пошлины, второго апреля я существенно увеличу пошлины на автомобили, ввозимые в США, что, по сути, навсегда закроет автомобильное производство в Канаде", - пригрозил Трамп.

Очередной призыв к Канаде стать 51-м штатом США

Президент США вновь призвал Канаду войти в состав США в качестве "заветного 51-го штата", заверив, что "это приведет к полному исчезновению тарифов и всего остального".

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что не отступит от анонсированного ранее повышения цены на электроэнергию для трех соседних американских штатов в ответ на экономическое давление администрации Трампа. В эфире MSNBC он сказал, что народ США и лидеры его бизнеса должны выступить против "хаоса", вызванного развязыванием Трампом торговой войны.

"Если мы впадем в рецессию, это будет сделано одним человеком. Это называется рецессией президента Трампа", - сказал Форд. - Так быть не должно. Мы должны процветать, обе страны".

Трамп осудил использование электроэнергии "в качестве разменной монеты и угрозы", заявив в отдельном посте в социальных сетях во вторник, что Канада "заплатит за это такую большую финансовую цену, что о ней еще много лет будут читать в учебниках истории!"

Онтарио снабжает электроэнергией Миннесоту, Нью-Йорк и Мичиган, и Трамп пообещал объявить в этих штатах чрезвычайное положение.

Мексика также стала объектом 25-процентных тарифов из-за недовольства президента торговлей наркотиками и нелегальной иммиграцией, хотя он приостановил на месяц действие налогов на импорт, который соответствует торговому пакту USMCA от 2020 года.

Риски рецессии растут

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз роста ВВП США на 2025 год в сторону понижения до 1,7% с 2,4% из-за опасений по поводу торговой политики.

Аналитики Goldman Sachs теперь оценивают вероятность рецессии в США в 20%. Это незначительное увеличение, "так как у Белого дома есть возможность отступить от изменений в политике, если риски падения начнут выглядеть более серьезными".

Трамп пытался заверить общественность, что вводимые тарифы приведут к некоторым переменам в экономике, подтолкнут больше компаний начать процесс перевода производства в США, чтобы избежать тарифов.

Однако в воскресном интервью на канале Fox News он не исключил рецессии.

"Я ненавижу предсказывать подобные вещи, - сказал Трамп. - Наступит переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это большая вещь. Это занимает какое-то время. Я думаю, что это должно быть здорово для нас. Все должно быть замечательно".

Однако обещания больших перемен не успокаивают инвесторов: на американском рынке акций уже месяц продолжается падение, причиной которого аналитики называют введением тарифов. Оно лишь усилилось 10 марта после слов Трампа о рецессии: 10 марта ключевые индексы США показали рекордное падение с начала 2025 года. В понедельник индекс NASDAQ 100 упал на 3,81%, S&P500 потерял 2,7%, а Dow Jones опустился на 2,08%.