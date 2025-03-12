Аргентина: лечившие Марадону врачи предстали перед судом

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Семь медицинских работников, которые занимались лечением футболиста Диего Марадоны, умершего в 2020 году в возрасте 60 лет, предстали перед судом в Аргентине по обвинению в преступной халатности.

В ходе начавшегося во вторник судебного процесса будет решено, виновны ли обвиняемые, в числе которых нейрохирург, психиатр и медбрат. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

Прокуратура страны начала следственные действия в отношении врачей и представителей медкомпаний вскоре после смерти футболиста.

В зале суда во вторник присутствовали члены семьи Марадоны: его дочери Дальма, Джанина и Яна, а также бывшая гражданская жена Вероника Охеда, которая пришла в суд в футболке с лицом победителя чемпионата мира 1986 года и словом "справедливость".

Бывшая гражданская жена Марадоны Вероника Охеда Natacha Pisarenko/AP

За несколько недель до смерти Марадоны нейрохирург Леопольдо Луке провел операцию по удалению тромба в головном мозге звезды футбола.

На скамье подсудимых еще шесть человек: психиатр Агустина Косачова, выписывавшая лекарства, которые Марадона принимал до самой смерти, психолог Карлос Диас, координатор медицинской компании, следившей за состоянием Марадоны во время госпитализации, Нэнси Форлини, представитель компании, предоставлявшей услуги медсестер, Мариано Перрони, врач общей практики Педро ди Спанья, наблюдавший за его лечением, и медбрат Рикардо Альмирон.

Медсестра Дахияна Гизела Мадрид, которой также предъявлены обвинения, предстанет перед судом присяжных в конце этого года.

Сторона обвинения настаивает, что обвиняемые не оказывали должной медицинской помощи своему пациенту.