By Euronews и AP

После гибели двухлетней девочки глава МВД Турции пообещал в полной мере применить закон об удалении с улиц миллионов бродячих собак.

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Министр внутренних дел Турции пообещал в полной мере ввести в действие закон о борьбе с миллионами бродячих собак. Жесткие меры обсуждались в стране уже давно, но последней каплей стала гибель двухлетней девочки.

Закон, названный группами защитников животных "законом о массовых убийствах", был принят парламентом летом прошлого года, но муниципальные власти выполняют его лишь частично. Многие считают, что его вообще не выполняют.

Он обязывает муниципалитеты собирать бездомных собак и помещать их в приюты для вакцинации и стерилизации, а потом уже предлагать желающим их забрать домой. Собаки неизлечимо больные или представляющие опасность для здоровья людей, подлежат эвтаназии.

"Либо они сделают эту работу, либо я использую все полномочия, которые дает мне закон, в полной мере", - сказал министр внутренних дел Али Ерликайя в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Требование к исполнению закона в Турции усилилось после того, как двухлетнюю сирийскую девочку Рану Эль Селчи загрызли 10 бродячих собак.

Инцидент произошел в Конье, сообщают местные СМИ.

На маленькую Рану, которая вместе с семьей гостила у родственников, напала стая бродячих собак. Тяжело раненного ребенка родственники доставили в городскую больницу, где Рана скончалась.

Ее смерть вызвала новый взрыв негодования по поводу, по оценкам правительства, четырех миллионов бездомных собак, которые бродят по улицам городов и сельским районам Турции.

После смерти девочки было начато уголовное расследование, а муниципальные служащие приступили к отлову собак в Конье. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что правительство "предпринимает решительные шаги для обеспечения выполнения закона".

В докладе, опубликованном Ассоциацией "Безопасные улицы и защита права на жизнь", выступающей за удаление всех бродячих собак с улиц, говорится, что с 2022 года в результате нападений уличных собак погибли 65 человек, не считая Раны Эль Сельчи.

Защитники животных опасаются, что закон приведет к тому, что собак будут убивать или они окажутся в заброшенных и переполненных приютах. Когда закон был принят, главная оппозиционная партия пообещала, что ее муниципалитеты не будут проводить облавы на бездомных животных.

Этот вопрос разделил турецкое общества, и, по крайней мере, один бывший министр правительства признался в своей привязанности к "лучшему другу человека".

Во время пандемии COVID-19 пять лет назад бывший министр юстиции Адбулхамит Гюль опубликовал на Х свою фотографию, на которой он гладит собаку, говоря: "Мы не должны бросать наших друзей-животных в эти трудные дни".

Это сообщение появилось в тот момент, когда правительство публично призывало кормить бездомных животных во время ограничений при пандемии.

В городах Турции прошли демонстрации, на которых тысячи людей требовали отмены закона. В Европе также прошли акции протеста. Многие предупредили, что закон может оттолкнуть туристов от посещения Турции.

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Некоторые критики обвиняют в росте популяции бродячих собак невыполнение предыдущих правил, которые требовали отлавливать бродячих собак, кастрировать или стерилизовать их и возвращать туда, где они были найдены.

Федерация защиты прав животных Турции HAYTAP опубликовала на сайте X видео, на котором бездомные собаки и кошки мирно сосуществуют с людьми на улицах, в магазинах и даже в метро.

На сайте HAYTAP организация напоминает о предыдущей попытке избавиться от бродячих собак в 1910 году:

"В попытке "вестернизировать" Стамбул незадолго до падения Османской империи султан приказал отправить десятки тысяч бродячих собак из Стамбула на близлежащий остров. На острове не было ни еды, ни воды для собак, поэтому все закончилось ужасно - каннибализмом, голодом и тем, что многие собаки утонули, пытаясь приплыть обратно. В записях есть сообщения о том, что люди на материке говорили, что они слышат вой голодных собак на острове".

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Защитники прав животных обеспокоены тем, что некоторые муниципалитеты могут убивать собак под предлогом их болезни, вместо того чтобы выделять средства на содержание в приютах.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены мертвые кошки и собаки, закопанные в канавах. Защитники прав животных утверждают, что после принятия закона животных стали убивать без разбора.