Без собаки на Рождество

Собака - подарок на всю жизнь, а не только на Рождество. Десятки приютов для животных по всей Германии не будут выдавать новым хозяевам своих питомцев в период праздников.

По мнению некоторых зоозащитников, решение обзавестись четвероногим другом принимается импульсивно, в последнюю минуту. Животное часто дарят на Рождество, но после об этом жалеют и возвращают его в приют или вовсе выгоняют за порог.

Запрет поддержали не все. Его противники утверждают, что в период каникул у семьи есть больше времени на то, чтобы подружиться с новым её членом. А владельцы питомников лишают многих своих подопечных шанса обрести хозяев.

Впрочем, двери приютов остаются открытыми. Желающие могут познакомиться с их обитателями, взвесить все за и против и вернуться в январе, чтобы навсегда забрать четвероногого друга в новый дом.