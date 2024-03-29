Венгерские ученые доказали, что собаки понимают значение некоторых слов

By Euronews

Собаки, по словам ученых, от рождения наделены способностью к референциальному пониманию - формированию мысленных представлений об объектах, обозначаемых словами.

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Владельцы собак говорят, что их питомцы понимают человеческий язык. Если попросить их принести мяч, они приносят мяч, а не газету или что-то еще. Теперь этому есть подтверждение от венгерских ученых.

В ходе эксперимента владельцы собак произносили название игрушек, а затем показывали их и отдавали питомцу, иногда намеренно допуская ошибки. Например, называли мячик - косточкой.

Мозг собак, как показали результаты, по-разному реагировал на правильные и неправильные обозначения игрушек. В исследовании использовались неивазивные электроды.

Будапешт, Венгрия Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Марианна Борош, Университет Этвоша Лоранда:"Мы полагали, что если собака действительно понимает значение слова, слова, обозначающего предмет, то она будет ожидать увидеть именно этот предмет. А, если хозяин покажет другой предмет, в мозгуу собаки возникнет так называемая реакция удивления. И это именно то, что мы обнаружили".

По словам ученых, собаки действительно вызывают в воображении некий "мысленный образ" объекта, когда слышат его название – так же, как это делает человек. Ассоциация звука с мысленным образом и есть то, что можно было бы назвать "пониманием".

Марианна Борош, Университет Этвоша Лоранда:"Когда мы пытаемся выявить какие-то способности у собак или понять, как мозг обрабатывает определенные типы стимулов, мы в то же время узнаем о том, что является у них общим с человеком, а что может быть присуще только человеку".

Референциальное понимание - формирование мысленных представлений об объектах, обозначаемых словами, скорее всего является у собак врожденным, считают ученые. Вероятно, эта способность помогла установить уникальную связь между животным и человеком.