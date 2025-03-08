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Греческий парламент отклонил вотум недоверия правительству

Дебаты в греческом парламенте
Дебаты в греческом парламенте Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Оппозиция обвиняла министров в сокрытии свидетельств о крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории Греции

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Греческий парламент отклонил вотум недоверия правительству и премьер-министру Кириакосу Мицотакису. 136 депутатов высказались «за», 157 — «против».

Дебаты перед голосованием шли три дня и отличались накалом страстей. Оппозиция обвиняет правительство в затягивании расследования железнодорожной катастрофы, крупнейшей в истории страны: в 2023 году лоб-в-лоб столкнулись товарный и пассажирский поезда, погибли 57 человек.

Оппозиционеры заявляли, что министры оказались неспособны устранить критические недостатки транспортной системы и теперь скрывают важные свидетельства и доказательства.

Во время дебатов у здания парламента проходили протесты и беспорядки
Во время дебатов у здания парламента проходили протесты и беспорядкиAP Photo

В феврале по всей Греции проходили акции протеста с требованием найти виновных в катастрофе и серьёзно реформировать железные дороги страны. Во время дебатов у здания парламента также проходили манифестации, завершившиеся беспорядками.

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