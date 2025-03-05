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Теракт на военной базе в Пакистане. Погибли 13 человек, более 30 получили ранения

Полицейский осматривает поврежденные автомобили на месте взрыва, устроенного во вторник террористом-смертником, в Банну на северо-западе Пакистана, среда, 5 марта 2025 года.
Полицейский осматривает поврежденные автомобили на месте взрыва, устроенного во вторник террористом-смертником, в Банну на северо-западе Пакистана, среда, 5 марта 2025 года. Авторское право Ijaz Muhammad/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ijaz Muhammad/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Группа, связанная с талибами, взяла на себя ответственность за теракт в северо-западном городе Банну, третий с начала Рамадана.

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Тринадцать человек погибли в результате двойного взрыва, устроенного террористами-смертниками на военной базе на северо-западе Пакистана во вторник.

Группа из 16 боевиков, включая четырех смертников, проломили стену на военной базе и ворвались на территорию базы. Атака была отбита, но по данным официальных лиц и местной больницы, около 30 человек получили ранения. Разрушены несколько домов и мечеть.

Отделение радикальной группировки "Хафиз Гуль Бахадур", связанной с пакистанскими талибами, взяла на себя ответственность за нападение в Банну. По их заявлению, погибли "десятки сотрудников" пакистанских сил безопасности.

Это уже третье нападение боевиков в Пакистане с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным медиков в окружной больнице Банну, погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых четверо детей.

Банну расположен в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, и там действуют несколько вооруженных группировок.

Боевики неоднократно совершали нападения на Банну. В ноябре прошлого года террорист-смертник подорвал 12 военнослужащих и ранил несколько человек на блокпосте.

В июле террорист-смертник привел в действие начиненный взрывчаткой автомобиль, а другие боевики открыли огонь у внешней стены военного объекта.

Видеомонтаж • Rory Elliott Armstrong

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