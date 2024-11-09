Террорист-смертник устроил взрыв на вокзале в Пакистане: 25 погибших

By Euronews и AP

Террорист-смертник подорвал себя на железнодорожной станции в провинции Белуджистан

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В субботу террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожной станции в юго-западном Пакистане - по меньшей мере 24 человека, включая сотрудников службы безопасности, погибли, еще около 50 получили ранения.

По данным местных властей, около 100 пассажиров ждали поезда, который должен был отправиться в город Равалпинди из Кветты, столицы неспокойной провинции Белуджистан.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана", заявив, что террорист-смертник атаковал военнослужащих, находившихся на железнодорожной станции. Это незаконное формирование давно ведет повстанческую борьбу, требуя независимости от Исламабада.

Стальная конструкция крыши платформы разлетелась на части, чайный киоск был полностью разрушен, а багаж завален мусором.

Представитель полиции Кветты, сообщил, что несколько тяжелораненых пассажиров скончались в больнице.

Премьер-министр Шахбаз Шариф в своем заявлении осудил, заверив, что те, кто организовал нападение, "заплатят за него очень высокую цену". Он добавил, что силы безопасности полны решимости уничтожить "угрозу терроризма".

Нападение произошло через неделю после того, как мощная бомба, прикрепленная к мотоциклу, взорвалась в Белуджистане рядом с автомобилем, в котором находились полицейские: погибли девять человек, включая пятерых детей, находившихся рядом.

Богатый нефтью и полезными ископаемыми Белуджистан - самая большая, но и самая малонаселенная провинция Пакистана. Она также является центром этнического меньшинства белуджей, представители которого говорят, что сталкиваются с дискриминацией и эксплуатацией со стороны центрального правительства. Наряду с сепаратистскими группировками в провинции действуют и исламские боевики.