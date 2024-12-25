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"Талибан": 46 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по востоку Афганистана

ФАЙЛ: Пакистанский флаг развевается над правительственными войсками, установленными на оборонительной позиции на бывшей базе боевиков "Талибана" над долиной Сват, 22 мая 2009 г.
ФАЙЛ: Пакистанский флаг развевается над правительственными войсками, установленными на оборонительной позиции на бывшей базе боевиков "Талибана" над долиной Сват, 22 мая 2009 г. Авторское право AP Photo/Pedro Ugarte, Pool
Авторское право AP Photo/Pedro Ugarte, Pool
By Euronews
Опубликовано
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46 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по востоку Афганистана, сообщил представитель правительства "Талибан". Он уточнил, что среди жертв в основном женщины и дети. Удары были нанесены вскоре после того, как спецпредставитель Пакистана по Афганистану отправился в Кабул на переговоры.

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46 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по востоку Афганистана, сообщил в среду представитель правительства "Талибан". Он уточнил, что среди жертв в основном женщины и дети, шесть человек были ранены.

Хамдулла Фитрат, заместитель пресс-секретаря афганского правительства, заявил, что погибшие в результате ударов по четырем объектам в Бармале - районе провинции Пактика, были беженцами. Накануне пакистанские силовики сообщили Associated Press об операции по ликвидации учебного центра и уничтожению повстанцев в Пактике.

Удары были нанесены через несколько часов после того, как Мохаммад Садик, специальный представитель Пакистана по Афганистану, отправился в Кабул для обсуждения ряда вопросов. Министерство иностранных дел Афганистана вызвало пакистанского посла и выразило ему решительный протест в связи с ударами пакистанской армии. В заявлении говорится, что, пока представитель гражданского правительства Пакистана занят переговорами с афганскими официальными лицами, пакистанская армия нанесла удары, чтобы "посеять недоверие в отношениях между двумя странами”.

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В тексте также отмечается, что Кабул “ни при каких обстоятельствах не смирится с посягательством на территорию страны, и готов защищать свою независимость”, а "такие безответственные действия, безусловно, будут иметь последствия".

Тем временем местные жители сообщили репортеру AP по телефону, что погибли по меньшей мере 13 человек и что раненые были доставлены в местную больницу.

Пакистан никак не прокомментировал удары. Здесь заявили, что силы безопасности уничтожили 13 повстанцев в ходе разведывательной операции в Южном Вазиристане, районе, расположенном в восточной афганской провинции Пактика.

Министр внутренних дел Мохсин Накви похвалил “силы безопасности Пакистана” за то, что они предотвратили “гнусные замыслы террористов". При этом он не упомянул о воздушных ударах Пакистана по территории Афганистана.

Министерство обороны правительства "Талибана" осудило нападения во вторник и пообещало возмездие. В среду ситуация вдоль общей границы казалась обычной. Однако аналитики в области безопасности отмечают, что пакистанское движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТТ) может начать ответные атаки в Пакистане.

ТТП - близкий союзник афганских талибов, захвативших власть в Афганистане в августе 2021 года.

Дополнительные источники • AP

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