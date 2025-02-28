NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Скандально известные братья Тейт прибыли во Флориду

Братья-инфлюенсеры Эндрю и Тристан Тейт прибывают в Форт-Лодердейл, 27 февраля 2025 года.
Братья-инфлюенсеры Эндрю и Тристан Тейт прибывают в Форт-Лодердейл, 27 февраля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Братьев Тейт обвиняли в сексуальной эксплуатации женщин и растлении малолетних, но до суда дело не дошло

РЕКЛАМА

Скандально известные братья Эндрю и Тристан Тейт прибыли во Флориду: ранее власти Румынии сняли для них ограничения на выезд из страны и разрешили посетить США. Тейтов обвиняли в торговле людьми, растлении малолетних и в изнасилованиях, однако в декабре румынские юристы постановили, что дело не может быть передано в суд из-за многочисленных процессуальных нарушений.

В итоге обоих отпустили на свободу, а с их активов — хотя и не всех — сняли арест.

Тем не менее дело не закрыто, Тейты остаются под прокурорским надзором и обязаны вернуться в Румынию на судебные заседания по первому вызову.

Оба брата отрицают обвинения.

Власти Флориды при этом высказывают явное недовольство этим визитом.

Рон Десантис, губернатор Флориды:

«Во Флориде не рады людям с подобным поведением. Я не знаю как до такого дошло: мы в этом не участвовали, нас не уведомили».

Оба брата Тейт известны высказываниями в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам он заявил, что ничего не знает — в ответ на вопрос, не оказывала ли его администрация давление на Бухарест.

Обвинения против братьев выдвинуты не только в Румынии. Четыре британки обвиняют Эндрю Тейта в сексуальном и физическом насилии. Бухарест уже одобрил экстрадицию подозреваемых в Великобританию, но только после того, как будет закрыто дело в Румынии.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новые обыски в домах Эндрю Тейта

Эндрю Тейт предстанет перед судом в Румынии за торговлю людьми и изнасилование

Петер Мадьяр в Ораде стремится показать румынам "более гуманное" лицо Венгрии