Скандально известные братья Тейт прибыли во Флориду

Братьев Тейт обвиняли в сексуальной эксплуатации женщин и растлении малолетних, но до суда дело не дошло
Скандально известные братья Эндрю и Тристан Тейт прибыли во Флориду: ранее власти Румынии сняли для них ограничения на выезд из страны и разрешили посетить США. Тейтов обвиняли в торговле людьми, растлении малолетних и в изнасилованиях, однако в декабре румынские юристы постановили, что дело не может быть передано в суд из-за многочисленных процессуальных нарушений.
В итоге обоих отпустили на свободу, а с их активов — хотя и не всех — сняли арест.
Тем не менее дело не закрыто, Тейты остаются под прокурорским надзором и обязаны вернуться в Румынию на судебные заседания по первому вызову.
Оба брата отрицают обвинения.
Власти Флориды при этом высказывают явное недовольство этим визитом.
Рон Десантис, губернатор Флориды:
«Во Флориде не рады людям с подобным поведением. Я не знаю как до такого дошло: мы в этом не участвовали, нас не уведомили».
Оба брата Тейт известны высказываниями в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам он заявил, что ничего не знает — в ответ на вопрос, не оказывала ли его администрация давление на Бухарест.
Обвинения против братьев выдвинуты не только в Румынии. Четыре британки обвиняют Эндрю Тейта в сексуальном и физическом насилии. Бухарест уже одобрил экстрадицию подозреваемых в Великобританию, но только после того, как будет закрыто дело в Румынии.