Скандально известные братья Тейт прибыли во Флориду

РЕКЛАМА

Скандально известные братья Эндрю и Тристан Тейт прибыли во Флориду: ранее власти Румынии сняли для них ограничения на выезд из страны и разрешили посетить США. Тейтов обвиняли в торговле людьми, растлении малолетних и в изнасилованиях, однако в декабре румынские юристы постановили, что дело не может быть передано в суд из-за многочисленных процессуальных нарушений.

В итоге обоих отпустили на свободу, а с их активов — хотя и не всех — сняли арест.

Тем не менее дело не закрыто, Тейты остаются под прокурорским надзором и обязаны вернуться в Румынию на судебные заседания по первому вызову.

Оба брата отрицают обвинения.

Власти Флориды при этом высказывают явное недовольство этим визитом.

Рон Десантис, губернатор Флориды:

«Во Флориде не рады людям с подобным поведением. Я не знаю как до такого дошло: мы в этом не участвовали, нас не уведомили».

Оба брата Тейт известны высказываниями в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам он заявил, что ничего не знает — в ответ на вопрос, не оказывала ли его администрация давление на Бухарест.

Обвинения против братьев выдвинуты не только в Румынии. Четыре британки обвиняют Эндрю Тейта в сексуальном и физическом насилии. Бухарест уже одобрил экстрадицию подозреваемых в Великобританию, но только после того, как будет закрыто дело в Румынии.