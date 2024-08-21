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Новые обыски в домах Эндрю Тейта

Полицейский у дома Эндрю Тейта
Полицейский у дома Эндрю Тейта Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Румынские власти расследуют обвинения в торговле людьми, торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, и отмывании денег

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Румынская полиция провела новые обыски в домах скандального кикбоксера и блогера Эндрю Тейта. В правоохранительных органах заявили, что речь идёт о четырёх объектах недвижимости в Бухаресте и окрестностях.

Эндрю Тейт и его брат, скандально известные своими женоненавистническими высказываниями, находятся под следствием по обвинениям в изнасилованиях, торговле людьми — в том числе несовершеннолетними, — отмывании денег и оказании давления на следствие.

Адвокаты Тейта отказались комментировать обвинения касательно несовершеннолетних.

Оба были задержаны в Румынии два года назад и остаются под домашним арестом в ожидании суда. В марте этого года румынские власти удовлетворили запрос Лондона об экстрадиции братьев в Великобританию — там их обвиняют в сексуальном насилии. Однако указано, что на остров Тейты отправятся только после того, как завершатся разбирательства в Румынии.

Эндрю Тейт при этом категорически отвергает выдвинутые обвинения, называя их «политическим заговором».

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