Эндрю Тейт предстанет перед судом в Румынии за торговлю людьми и изнасилование

By AP

Инфлюенсеру Эндрю Тейту и его брату предъявлены серьезные обвинения, включая торговлю людьми и изнасилование. Великобритания ожидает их экстрадиции

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Суд в столице Румынии разрешил начать судебное разбирательство по делу инфлюенсера Эндрю Тейта, которому предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и руководстве преступной группой по сексуальной эксплуатации женщин. Бухарестский трибунал решил, что дело прокуроров против Тейт соответствует необходимым правовым стандартам, хотя дата судебного разбирательства пока не назначена.

Пресс-секретарь Tate Матея Петреску подтвердила, что решение было обжаловано.

🇷🇴 Romania bans gambling venues in small towns and villages.



A unanimous vote by legislators belies divisions over the wisdom and practicality of the policy.https://t.co/MEehFKmkuE — euronews (@euronews) April 11, 2024

«Мы считаем это решение несправедливым»

37-летний Эндрю Тейт был задержан в декабре 2022 года недалеко от Бухареста вместе со своим братом Тристаном Тейтом и двумя румынками. В июне прошлого года прокуратура страны официально предъявила обвинения всем четырем лицам. Они отрицали свою вину.

После решения суда Ойген Видиняк, один из законных представителей братьев, раскритиковал это решение за отсутствие юридического обоснования и обоснования.

«Мы подали обоснованную апелляцию, поскольку считаем это решение несправедливым», - заявил Видинеак.

Судебное разбирательство продолжалось несколько месяцев и включало предварительные обсуждения, в ходе которых обвиняемые могли оспорить доказательства и детали дела, представленные прокурорами.

«Мы выступаем за достоверность аргументов, представленных в ходе предварительного слушания, и за законность уголовного расследования,- отметил Йоан Глига, еще один адвокат из США. - Несмотря на то, что предварительное слушание не уделило должного внимания, мы уверены, что апелляционный суд поддержит нашу позицию».

Andrew Tate grimaces as he arrives at the Bucharest Tribunal in Bucharest, Romania Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Братьям Тейт предстоит долгий путь

Эндрю Тейт, известный своими многочисленными подписчиками в социальной сети X (ранее Twitter) (9,1 миллиона подписчиков), постоянно заявлял, что румынская прокуратура не располагает доказательствами против него и обвиняет его в политическом заговоре с целью заставить его замолчать.

Ранее Тейт сталкивался с запретами на доступ к известным социальным сетям из-за женоненавистнических высказываний и ненавистнических высказываний. Оба брата Тейт имеют двойное британско-американское гражданство.

Недавно Бухарестский трибунал продлил ограничения на поездки Тейта, бывшего профессионального кикбоксера, запретив ему покидать страну. Тейт запросил разрешение на поездку по Европейскому союзу, получив предварительное разрешение суда.

После ареста братья Тейт провели три месяца под стражей, а затем были помещены под домашний арест. Первоначально они находились в муниципалитете Бухареста и близлежащем уезде Илфов, но теперь им разрешено свободно передвигаться по Румынии.

Кроме того, в прошлом месяце братья Тейт предстали перед Апелляционным судом Бухареста после того, как британские власти выдали ордера на арест в связи с предполагаемыми сексуальными преступлениями в Великобритании в период с 2012 по 2015 год.

Апелляционный суд удовлетворил запрос Великобритании об экстрадиции, но исполнение этого решения произойдет только после завершения судебного разбирательства в Румынии.