Трамп: мир в Украине наступит "либо очень скоро, либо никогда"

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Работа по достижению соглашения о мирном урегулировании конфликта в Украине продвигается "быстрыми темпами". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который в четверг принимал в Белом доме премьера Великобритании. Кир Стармер прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить прекращение войны и гарантии безопасности Украины.

В ходе встречи американский лидер также выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не пойдёт на возобновлении боевых действий, если удастся договориться о перемирии. "Я думаю, он сдержит своё слово", - сказал Трамп.

"Я знаю его уже давно, нам довелось пройти через кампанию по дезинформации", - добавил Трамп, имея в виду расследование специального советника ФБР и Министерства юстиции, которые проверяли, не координировалась ли его президентская кампания 2016 года с Кремлём, и не пытался ли тот повлиять на исход выборов.

Поездка Стармера состоялась всего через несколько дней после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, который тоже обсуждал с Трампом украинский вопрос. Европа опасается того, что Трамп, желающий выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, может пойти на значительные уступки Путину.

Президент Дональд Трамп приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера, прибывшего в Белый дом в четверг, 27 февраля 2025 года. Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Выступая на совместной со Стармером пресс-конференции, президент США заверил, что его команда находится в тесном контакте и с Путиным, и с Зеленским, а также с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, мы добились большого прогресса, дело продвигается довольно быстро, и я хочу поблагодарить всех людей, которые находятся здесь и работают над этим", - уточнил Трамп, но добавил, что этот переговорный процесс ограничен временными рамками, в которые нужно уложиться. По его словам, война в Украине либо закончится "очень скоро", либо не закончится вовсе.

Киев пока никак не прокомментировал это высказывание. В пятницу в Белый дом прибудет Владимир Зеленский для обсуждения текущего положения дел и подписания соглашения между США и Украиной по природным ресурсам.

Президент США Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Стармером, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Бе Carl Court/2025 Getty Images

Кир Стармер, в свою очередь, выразил желание работать сообща с Соединёнными Штатами с тем, чтобы "заключить хорошую сделку".

Он похвалил Трампа за создание "больших возможностей" для достижения мирного соглашения, добавив, что оно должно быть справедливым и ни в коем случае не стать вознаграждением для агрессора. Иначе, по словам премьера Британии, будет создан "опасный прецедент".

"В Соединённом Королевстве есть знаменитый лозунг после Второй мировой войны: "Мы должны завоевать мир (достигнуть мира)". Вот что от нас сейчас требуется. Этот мир не должен вознаграждать агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика. Так что ставки не могут быть выше, чем сейчас", - добавил Стармер.

Он также напомнил Трампу о ключевой роли, которую играет Вашингтон в поддержании мира на глобальном уровне.

Кроме того, на переговорах в четверг Стармер заявил о готовности Великобритании отправить в Украину свои войска для поддержания мира.

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Кир Стармер заявил о готовности Великобритании отправить миротворцев в Украину. Carl Court/2025 Getty Images

Британский премьер отметил, что присутствие европейских миротворческих сил - это один из шагов по обеспечению безопасности Украины, но подчеркнул, что такой план "может работать только при поддержке США". Он уточнил: Вашингтон должен поддерживать силы на местах посредством воздушной разведки, наблюдения и прикрытия силами быстрого реагирования в случае нарушения перемирия.

Сближение американского президента с Москвой беспокоит Европу. С момента своего возвращения в Белый дом Трамп неоднократно обрушивался с упреками и критикой в адрес своих давних союзников, угрожая вывести США из НАТО, обложить товары из ЕС пошлинами и даже исключить Европу из мирных переговоров.

Европейские страны оказались в затруднительном положении, поскольку Трамп анонсировал кардиальные изменения во внешней политике с целью привести её в соответствии со своим положением "Америка прежде всего", которое всё больше изолирует США на мировой арене.

Впрочем, не исключено, что ситуация в этом плане улучшится. Как сказал Трамп, их переговоры со Стармером выдались "чрезвычайно продуктивными", и полным ходом идёт работа над различными соглашениями, которые призваны сблизить Лондон и Вашингтон.

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Кир Стармер также передал Трампу приглашение от имени короля Карла посетить Великобританию. Тот заявил, что его принимает.